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機械、土木系怎麼選？ 過來人曝辛酸血淚

聯合新聞網 / 綜合報導
大學升學最大的困擾就是「選系」，原PO也好奇發問「土木、機械到底怎麼選？」圖擷自／Ingimage。
大學升學最大的困擾就是「選系」，原PO也好奇發問「土木、機械到底怎麼選？」圖擷自／Ingimage。

大學科系百百種，許多學生在選擇時會依據喜好、能力、及就業空間作考量，期盼能夠選上高CP值的科系就讀。有網友分享，朋友的弟弟面臨選系的難題，讓原PO不禁好奇發問「機械系、土木系該怎麼選擇？」

一名網友於《PTT》上發問，朋友的弟弟正面臨大學選系難題，對方高中所屬二類，拿手科目為力學，而電學與化學的學習成果則不太理想。原PO考量到對方的能力條件，純力學的科目為土木系及機械系，對此他好奇發問「這兩個科系要怎麼選？」。

網友留言一片倒表示，「機械大於土木」、「機械進台積電的機會比較大唷」、「機械，讀土木打斷手腳」、「進機械然後選修電機跟資工的課」、「選機械轉電資正解」、「個人覺得機械比較好」。

但也有過來人分享，「都不要，拜託不要誤人子弟」、「土木可以轉技師，感覺好一點」、「機械大學還是有必修電學，且可憐的是，業界還是當你機械系，機械一定要洗研，一定要把機械兩字洗成電機，不然人生可以說黑暗了，我過來人」、「讀什麼系都一樣，最後還是要看個人造化」。

科系 PTT

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