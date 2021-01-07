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他問資管系是不是最悲情尷尬的系？ 網友：另一科系更慘

聯合新聞網 / 綜合報導
資管系常被拿來與資工系和企管系比較。示意圖／ingimage
資管系常被拿來與資工系和企管系比較。示意圖／ingimage

許多學生會將未來出路或薪水當做大學選科系的考量，一名網友認為資管系論寫程式能力、工作機會和薪水都比不上資工系，管理知識也不如企管系，因此好奇詢問「資管系是不是最悲情尷尬的系？」，引起眾多討論。

原PO在PTT八卦版發文指出資管（資訊管理）系常被笑是文組，不僅程式能力上跟資工（資訊工程）系沒辦法比，在文組中也算是格格不入， 並疑惑「資管系到底是誰想出的科系啊？」

網友好奇詢問「資管系是不是最悲情尷尬的系？」。圖／取自PTT
網友好奇詢問「資管系是不是最悲情尷尬的系？」。圖／取自PTT

事實上，資管系著重在培養學生資訊相關的規劃與管理能力，也有電腦程式語言及統計管理課程，在職場上是資訊技術人員與行銷人員的溝通橋樑。至於資工系則是著重在開發韌體、硬體與軟體，專精程式語言撰寫。

貼文一出立刻有許多網友回覆「我自己的同學後來有在大的科技公司上班只有4位」、「大多數還是走非資訊相關啦」、「資管就是台灣社會的縮影，什麼都要你學，然後啥有用的都教不了」、「偽裝成理組的文組」、「簡配資工」、「根本誤人子弟的科系」、「看過資管同學的程式碼，真的稀巴爛」。

不過也有人認為資管工作機會多「資管還可以數位行銷市場啊，行銷科技是趨勢」、「很多人後來改當...數據科學家?」、「IT很多資管的」、「直接洗學歷到國外，出來做data scientist（數據科學家），聽說很賺」、「大部分企業需要的就是資管這種什麼都懂的」。

還有人認為企管系比資管還悲情「企管才是，半桶水什麼都學什麼都不會」、「企管除非接家業，不然出來都做免洗工作」、「我比較想問企管要幹嘛…難道畢業就可以管理企業？」

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