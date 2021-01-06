東海師生搶救相思林 種植360株樹保存回憶

東海大學相思林為校內知名生態人文景觀，但鄰近東大溪的相思木多向傾斜且部分已死亡，移除百株樹木後，百餘名師生今天栽植360株共17樹種，希望搶救相思林，保存東海人回憶。

東海大學與台中市政府水利局啟動東大溪整治計畫，同時也啟動「相思林搶救行動」，東海大學相思林為創校時種植，至今已有65年，為校內知名生態人文景觀，林中的步道更是師生上下學必經之路，乘載了許多校友的回憶，但目前相思林中的樹木步入老化階段且有傾斜狀況。

憂心枯木傾倒，恐有壓傷路人的危險，「相思林搶救行動」為樹木進行體檢，將生病、有危險性的樹木移除約105株，今天召集了百餘名師生，將在相思林種下360株，包含茄苳、石楠、樟樹等17種耐陰性原生喬木樹苗，而移除的相思樹也留置校園內，成為吸引野生動物入住的微棲地。

東海大學生態與環境研究中心主任江智民表示，選擇的樹種為中部原生樹種，較接近學生教室的地方種植觀賞性樹種，增加美觀，並設置種子收集網，收集種子進行研究。

東海大學總務長黃皇男指出，為讓樹苗有養分，也使用東海牧場牛糞和落葉製成的肥料施肥。相思林未來將有新改變，因為河川的整治，也會將水流引導至教堂附近，帶來新的契機。