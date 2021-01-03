元智副校長林志民專研人工智慧 仿腦神經網路研究獲獎

教育部日前公布國家講座及學術獎得獎名單，元智大學電機系講座教授林志民榮獲學術獎殊榮，也是私立大學唯一獲獎者，學術研究專長主要是仿腦神經網路開發、自動控制系統、國防應用系統、醫療疾病辨識、信號處理應用以及商業預測應用等。

林志民研究專長著重於人工智慧領域，近年投入智慧型仿腦神經網路的模型建立、理論開發及系統應用研究，主要模仿人類腦神經系統具有學習、記憶、回憶與推論的智慧能力，發展各類具備高智慧的仿腦智慧型類神經網路，用以協助解決各領域相關應用課題。

他提出的仿腦神經網路開發出智慧型人形機器人設計、磁浮控制系統、電力電子元件失效診斷、智慧型目標偵測及辨識、通信系統加解密安全通信、乳癌腫瘤電腦輔助診斷系統、公司破產預測及股市股價預測等各項應用，顯示仿腦模型神經網路應用領域極廣，可應用於工程、國防、醫學及商業各個領域。

林志民表示，自己研究目的並非解決單一領域或單一課題，而是開發出更為廣泛高性能的仿腦神經網路，使各領域都能運用人工智慧神經網路來解決問題，對於學術研究與社會應用將會有更大貢獻。

林志民年輕讀書時因家庭經濟因素，申請國防獎學金在交大攻讀博士，3年獲得博士學位。1986年至1992年服役於中山科學研究院參與國防系統研發工作，因其貢獻曾拿過全院最高等級考績「特保特優等」連升3級，30歲擢升為系統工程組副組長、晉升簡聘技監，創下中科院成立以來最年輕的副組長與最年輕的技監的紀錄，也曾榮獲政府頒授「弼亮甲種獎章」獎勵。