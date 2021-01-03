快訊

民調：英國下次國會大選 強生恐選不上議員

高雄醫美貴婦控3千萬財物被「乾兒子」搬空 警拘提男到案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元智副校長林志民專研人工智慧 仿腦神經網路研究獲獎

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
林志民獲教育部學術獎。圖／元智大學提供
林志民獲教育部學術獎。圖／元智大學提供

教育部日前公布國家講座及學術獎得獎名單，元智大學電機系講座教授林志民榮獲學術獎殊榮，也是私立大學唯一獲獎者，學術研究專長主要是仿腦神經網路開發、自動控制系統、國防應用系統、醫療疾病辨識、信號處理應用以及商業預測應用等。   

林志民研究專長著重於人工智慧領域，近年投入智慧型仿腦神經網路的模型建立、理論開發及系統應用研究，主要模仿人類腦神經系統具有學習、記憶、回憶與推論的智慧能力，發展各類具備高智慧的仿腦智慧型類神經網路，用以協助解決各領域相關應用課題。

他提出的仿腦神經網路開發出智慧型人形機器人設計、磁浮控制系統、電力電子元件失效診斷、智慧型目標偵測及辨識、通信系統加解密安全通信、乳癌腫瘤電腦輔助診斷系統、公司破產預測及股市股價預測等各項應用，顯示仿腦模型神經網路應用領域極廣，可應用於工程、國防、醫學及商業各個領域。

林志民表示，自己研究目的並非解決單一領域或單一課題，而是開發出更為廣泛高性能的仿腦神經網路，使各領域都能運用人工智慧神經網路來解決問題，對於學術研究與社會應用將會有更大貢獻。

林志民年輕讀書時因家庭經濟因素，申請國防獎學金在交大攻讀博士，3年獲得博士學位。1986年至1992年服役於中山科學研究院參與國防系統研發工作，因其貢獻曾拿過全院最高等級考績「特保特優等」連升3級，30歲擢升為系統工程組副組長、晉升簡聘技監，創下中科院成立以來最年輕的副組長與最年輕的技監的紀錄，也曾榮獲政府頒授「弼亮甲種獎章」獎勵。

教育部 腫瘤 交大

延伸閱讀

鴻海研究院4日揭牌 集團轉型添助力

準確率高達9成！SKODA公布「聽聲」分析故障App應用程式

防疫向下扎根！國防教育繪本 黑熊、雲豹、獼猴啟蒙國家安全意識

基金特蒐／AI產業 商機大爆發

相關新聞

元智副校長林志民專研人工智慧 仿腦神經網路研究獲獎

教育部日前公布國家講座及學術獎得獎名單，元智大學電機系講座教授林志民榮獲學術獎殊榮，也是私立大學唯一獲獎者，學術研究專長...

中正研所報名逆勢成長 這3系所熱門跟它有關

近年台灣因少子化原因，教育部統計109學年共39個碩士班，連政大、成大等多所頂尖大學研究所招生都掛蛋，甚至有許多老牌研究...

其實白日沒有依山盡 他開車100多公里得到這個答案

每個人心中都有著幾首唐詩，不時琅琅上口幾句，想像當年古人的意境。但學者運用「現地研究法」來推敲這些名作的背後，掘出許多有...

資管、企管系失控暴增 大學特色盡失

台灣大專校院科系同質性高，部分科系氾濫甚至多到「失控」。本報調查，109學年全台大專校院中，有88所大學設立「資訊管理系...

金大和平研究中心揭牌 盼成推動兩岸和平共處的指標

國立金門大學為提升國際暨大陸事務的學術研究能量，昨日舉行「和平研究中心」揭牌儀式，由校長陳建民主持揭牌儀式，與全校師生共...

新住民之子突破艱難上台大經濟系 殘障父親憂喜參半

台南市家齊高中學生林昱辰為新住民之子，父親肢體障礙在餐廳當助手，越南母親則在工地打零工，他不補習，買參考書自我充實，成績...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。