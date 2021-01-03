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其實白日沒有依山盡 他開車100多公里得到這個答案

聯合報 / 記者徐如宜／即時報導
簡錦松採證鸛雀樓所在，並從黃河對岸的古朝邑城沿著落日西向開了一百多公里的車到長安都不見山，「白日依山盡」應是以常識作詩。圖／簡錦松提供
簡錦松採證鸛雀樓所在，並從黃河對岸的古朝邑城沿著落日西向開了一百多公里的車到長安都不見山，「白日依山盡」應是以常識作詩。圖／簡錦松提供

每個人心中都有著幾首唐詩，不時琅琅上口幾句，想像當年古人的意境。但學者運用「現地研究法」來推敲這些名作的背後，掘出許多有趣的發現，也顛覆讀者對古詩的想像。

古典詩學文教基金會董事長簡錦松是中山大學專任研究員，他表示，現地研究法運用了天文曆法、水陸交通、生活儀法等文獻材料，並結合衛星定位、照片拍攝、電腦繪圖等先進工具，使內容不但精確，還有平易近人的可讀性。

唐朝王之渙「登鸛雀樓」只有20個字：「白日依山盡，黃河入海流。欲窮千里目，更上一層樓。」簡錦松帶著研究團隊到山西省古蒲州現場詳細採證鸛雀樓所在，並從黃河對岸的古朝邑城沿著落日方向，一直開了100多公里的車到長安。結果在鸛雀樓的落日方向裡，視線能及範圍內，根本沒有當得起「白日依山盡」的山峰，為什麼詩人要這樣寫呢？

詩人 中山大學

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