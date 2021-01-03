其實白日沒有依山盡 他開車100多公里得到這個答案

每個人心中都有著幾首唐詩，不時琅琅上口幾句，想像當年古人的意境。但學者運用「現地研究法」來推敲這些名作的背後，掘出許多有趣的發現，也顛覆讀者對古詩的想像。

古典詩學文教基金會董事長簡錦松是中山大學專任研究員，他表示，現地研究法運用了天文曆法、水陸交通、生活儀法等文獻材料，並結合衛星定位、照片拍攝、電腦繪圖等先進工具，使內容不但精確，還有平易近人的可讀性。

唐朝王之渙「登鸛雀樓」只有20個字：「白日依山盡，黃河入海流。欲窮千里目，更上一層樓。」簡錦松帶著研究團隊到山西省古蒲州現場詳細採證鸛雀樓所在，並從黃河對岸的古朝邑城沿著落日方向，一直開了100多公里的車到長安。結果在鸛雀樓的落日方向裡，視線能及範圍內，根本沒有當得起「白日依山盡」的山峰，為什麼詩人要這樣寫呢？