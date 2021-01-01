資管、企管系失控暴增 大學特色盡失

台灣大專校院科系同質性高，部分科系氾濫甚至多到「失控」。本報調查，109學年全台大專校院中，有88所大學設立「資訊管理系」，77校有「企業管理系」。大學科系的「熱點關鍵字」還有「觀光」和「休閒」，也有約50校設有相關科系。學者表示，「了無新意」的學系組成，可看出國內多數大學「只是活著」，已缺乏生命力，政府應促各校建立差異性。

早年老牌大專院校各有辦學特色，例如台大醫學、法政突出，政大法政、傳播見長；私立大學中，世新、中原和東吳分别以傳播、理工及法學各領風騒，大同、實踐、銘傳則以電機、設計、商管吸引不少學生選讀，淡江東海則以文理、建築起家。

政治大學教育學系教授秦夢群說，有些老牌私校的特色已經慢慢淡薄，面對少子化人口海嘯，學校也應盤整系所，提升競爭力。

「現在的大學多半只是活著，但感覺缺乏生命力和能量。」曾任多所大學校長的監察委員賴鼎銘指出，台灣的大學設系同質性高、追逐流行，到最後變爭搶學生，其中又以餐飲、設計、觀光、文創、資管等最明顯。有幫助。