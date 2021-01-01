新住民之子突破艱難上台大經濟系 殘障父親憂喜參半

台南市家齊高中學生林昱辰為新住民之子，父親肢體障礙在餐廳當助手，越南母親則在工地打零工，他不補習，買參考書自我充實，成績名列前茅，以希望入學錄取台大經濟系，是最喜悅的新年禮物。但父親在歡喜中也放不下心，表示會再撐下去，讓兒子順利完成大學學業。

希望入學是提供弱勢學生升學機會，林昱辰就讀南寧中學國中部時，成績就相當優異，國中會考及特色招生考試，都以極些微的差距未能考上台南一中。就讀家齊高中後，第一學期有補習，但發現家裡負擔不起，不敢再補習，自己買參考書來自習，不會就問老師、同學，成績名列前茅，高二考上校內語文實驗班，保持班上第一名成績。

林昱辰說，因對商業與經濟很有興趣，因此讀社會組，由於校內高手很多，對拚繁星並沒把握；後來知道有希望入學方案，但因對象是低收入戶，也沒特別放在心上，想的是好好讀書。後來老師告知希望入學對象還包括新住民之子，他更加努力拚學業。

「從來沒想過上台大經濟，心想的是能上成大就很好，真的很幸運！」林昱辰說，目前已開始接觸與經濟相關書籍，預做準備。林昱辰表示，父母對他上台大經濟系，一則以喜、一則以憂，因他從來沒到過台北或離家生活，難免會擔心，且家裡不寬裕，要多一筆開銷，也是負擔，「父親已告訴我，會再撐個幾年，直到我學業完成，我也會爭取在校打工的機會，減輕家裡負擔。」

老師蔡婉怡形容昱辰是安靜孩子，雖然無法像部分學生參加校外學習或大學營隊活動，但把握住校內的各項研習活動，且曾和老師一起做白色恐怖歷史策展，學習經歷豐富完整，加上學業成績相當優異，而能脫穎而出，一點也不僥倖。