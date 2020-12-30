寒流發威！台首大東南亞外籍學生 校方送保暖衣御寒

寒流來襲，台灣首府大學購買發熱衣送給有需要的境外生，讓他們在異鄉感受到寒冬送暖的溫馨。首波登記需求境外生約29人，校長戴文雄今天下午趕在寒流前將發熱衣送出。

台灣首府大境外學生約兩百餘人，其中又以東南亞國家來的境外生居多，東南亞國家居熱帶氣候區，很難感受到台灣寒流的冷冽，有鑑於此，台灣首府大學校長戴文雄在得知中央氣象局發布寒流特報後，立即要求國際交流中心針對全校的境外學生調查，有否需要保暖衣物，首波計有29位境外學生登記。

校長戴文雄指示要國際交流中心幫忙購置發熱衣分送給有需要的學生，並趁著寒流尚未發威前趕快送給學生，學生接過發熱衣時也感受到校長戴文雄滿滿的愛心。

戴文雄表示，每位學生都是父母親的寶貝，境外學生隻身到異國念書，在家鄉的父母親更是不放心，學校更應該對這些境外學生多關照，寒流即將到來，來自東南亞國家的境外生，恐怕尚未體會過台灣寒流的威力；因此，才想到幫他們先準備保暖衣物，以備不時之需，也讓他們感受到學校像家一樣的為他們庇護。