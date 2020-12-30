罕病視力剩0.01 吳承澐以音樂療癒開啟生命樂章

清華大學學生吳承澐因罕病視力只剩下0.01，僅剩微弱的光感，面對身體的轉變，他曾經意志消沉，但他從音樂中找到生活重心，以音樂逐漸療癒自己，開啟他的「心的生命樂章」。

吳承澐14歲時罹患罕見的「雷伯氏遺傳性視神經病變」，視力迅速惡化，僅剩下眼前微弱的光感，視力退化讓他重新學習生活方式，從中他發現自己聽覺很靈敏，像是在倒水時，他可用耳朵「聽」，能判斷水量多寡。

吳承澐今天表示，面對視力突然的惡化，在灰心喪志時，遇上教育部的視障巡迴輔導老師，送他一本同為視障者的清大學生莊靜潔著作「點亮幸福微光」。

吳承澐說，他的母親每晚都會讀「點亮幸福微光」給他聽，他獲得滿滿的勇氣，也在他心中種下希望種子，進而開啟他的演講路途，目前已到中小學及社福單位演講超過40場。

「只要有人想聽，我就去講」吳承澐說表示，也因他的聽覺靈敏，讓樂於學習音樂，以音樂的陪伴，度過生命的低潮，也用黑白琴鍵演奏生命的樂章。

吳承澐說，雖然啟發他的學姐莊靜潔，已不幸離開人世，但他希望繼承學姐遺志，將彼此的生命故事，分享給更多人，傳遞勇氣的種子。

清華大學主秘、資工系教授金仲達表示，吳承澐擁有豐富的音樂創作能力，也透過音符展現生命中永不放棄的韌性，未來，盼投入音樂治療相關領域，幫助更多人。