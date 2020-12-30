快訊

捐錢就是老大？警察執法難以擺脫的「金權陰影」

罕病視力剩0.01 吳承澐以音樂療癒開啟生命樂章

中央社 / 新竹市30日電

清華大學學生吳承澐因罕病視力只剩下0.01，僅剩微弱的光感，面對身體的轉變，他曾經意志消沉，但他從音樂中找到生活重心，以音樂逐漸療癒自己，開啟他的「心的生命樂章」。

吳承澐14歲時罹患罕見的「雷伯氏遺傳性視神經病變」，視力迅速惡化，僅剩下眼前微弱的光感，視力退化讓他重新學習生活方式，從中他發現自己聽覺很靈敏，像是在倒水時，他可用耳朵「聽」，能判斷水量多寡。

吳承澐今天表示，面對視力突然的惡化，在灰心喪志時，遇上教育部的視障巡迴輔導老師，送他一本同為視障者的清大學生莊靜潔著作「點亮幸福微光」。

吳承澐說，他的母親每晚都會讀「點亮幸福微光」給他聽，他獲得滿滿的勇氣，也在他心中種下希望種子，進而開啟他的演講路途，目前已到中小學及社福單位演講超過40場。

「只要有人想聽，我就去講」吳承澐說表示，也因他的聽覺靈敏，讓樂於學習音樂，以音樂的陪伴，度過生命的低潮，也用黑白琴鍵演奏生命的樂章。

吳承澐說，雖然啟發他的學姐莊靜潔，已不幸離開人世，但他希望繼承學姐遺志，將彼此的生命故事，分享給更多人，傳遞勇氣的種子。

清華大學主秘、資工系教授金仲達表示，吳承澐擁有豐富的音樂創作能力，也透過音符展現生命中永不放棄的韌性，未來，盼投入音樂治療相關領域，幫助更多人。

視力 清華大學

延伸閱讀

頻拉肚子以為自律神經失調 手腳沒力才知FAP罕病

印度男臉長滿腫瘤失去視力 與妻育有2健康女兒

吃葉黃素抗黃斑部病變有效嗎？醫師建議一招更有幫助

戴隱形眼鏡傷視力？ 眼科醫忠告「1習慣」併發症超多

相關新聞

79個碩博班招生掛蛋頂大也入列 大學主管這麼說

教育部今天公布109學年大專校院註冊率，頂尖大學共10個博士班招生掛蛋，包括政治大學台灣文學研究所、成功大學財務金融研究...

連2年註冊率未達6成 聖約翰科大：將提改善方案

教育部今天公布109學年各大專校院註冊率，其中聖約翰科技大學已連續2年註冊率未達六成。聖約翰科技大學今天對此表示，下學年...

罕病視力只剩下0.01 清大吳承澐踏上巡迴演講之路

十年前，清華大學曾有位只能看見10公分世界的「微光女孩」莊靜潔，巡迴演講上百場，用她的生命故事激勵了許多人。雖然莊靜潔已...

清大、政大也難逃！109年大專校院註冊率 頂大10博班無人入學

教育部今天公布109學年大專校院註冊率，頂尖大學共10個博士班招生掛蛋，包括政治大學台灣文學研究所、外交系、日本研究博士...

寒流發威！台首大東南亞外籍學生 校方送保暖衣御寒

寒流來襲，台灣首府大學購買發熱衣送給有需要的境外生，讓他們在異鄉感受到寒冬送暖的溫馨。首波登記需求境外生約29人，校長戴...

註冊率未達6成 台灣首府大學：下學年度達標有信心

教育部公布今年各校招生資訊，台灣首府大學註冊率未達6成，台首大3點回應表示，學生對下年度入校的詢問度增加，有信心下學年度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。