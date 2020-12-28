不同於問題導向學習 中山大學後醫系改採臨床表徵課程

中山大學申設公費學士後醫學系已獲教育部「同意繼續籌備」，學校在籌備階段建構「臨床表徵課程」。校長鄭英耀表示，這套課程有別於傳統的「問題導向學習法」，改採「以成果為導向」教學法，主要針對高屏澎東地區125個常見臨床症狀來推動臨床教學，讓學生清楚了解在地疾病、診療快速上手。

鄭英耀表示，台灣受日本醫學教育制度及本土升學體制影響，多數成績優異的學生在高中畢業後，直接進入大學醫學系接受專業訓練，學習過程中，有些學生發現醫學並非所愛。相對的，在大學畢業後選擇考後醫系的學生，目標就非常明確，而且更能因應時代趨勢，將AI 、生物、大數據等融入到醫學領域中，成為具備多元跨域能力的醫師。

鄭英耀說，台灣傳統醫學教育主要推動「問題導向學習法」，讓學生透過小組討論，學習連結基礎醫學與臨床醫學。而中山建構的這套「臨床表徵課程」，則讓學生直接從臨床情境中學基礎醫學。在課程安排方面，為讓台灣醫界未來的生力軍，成為高屏澎東離島偏鄉地區的良醫，學校因地制宜針對高屏澎東常見125個臨床症狀，如登革熱、恙蟲病，在河川感染的特殊疾病、溺水急救法等，由基礎臨床老師帶領，讓學生深入了解專家解決問題的思考模式，藉此培養出思辨及判斷病理的能力。

中山大學副校長蔡秀芬表示，這套課程以「社區醫學」為概念，站在學生的立場，整合基礎醫學、臨床醫學與醫學人文、倫理專業素養，學生透過這套課程訓練，未來下鄉診療就不會只從專科醫師角度思考。例如診療肚子痛時，能把所有可能引發的問題，包括糖尿病、肺炎、懷孕等都納入考量。

中山大學後醫系籌備處主任鄭紹宇表示，中山後醫系4年學程中，前2年教學以8個區塊模組進行，包括：血液微免與宿主、復健與皮膚、神經與感官、精神心理、心血管與呼吸、腸胃腎泌尿、內分泌與生殖、成長與老化等，在這些模組中，針對生活常見的125個臨床症狀，像是頭痛、發燒、頻尿、中風等，以病人的臨床症狀來進行醫學症狀的研討與教學，同時也讓學生學基礎臨床技能。後2年則讓學生到主要教學醫院高榮臨床實習，學習判斷病情，強化看病能力，並安排學生到高屏澎東衛生單位從事社區醫療服務。