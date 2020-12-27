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大學讀什麼最省錢？ 網狂推「2科系」：還會給你錢

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友PO文詢問「讀哪個科系最省錢？」引發熱烈討論。本報資料照片
有網友PO文詢問「讀哪個科系最省錢？」引發熱烈討論。本報資料照片

許多人選填大學科系時，都會思考什麼科系在未來較有發展或是容易賺錢，不過近日就有一名網友PO文詢問「讀哪個科系最省錢？」引發大批網友熱烈討論。

該名網友在PTT發文表示，自己知道設計系、音樂系都很花錢，因此考慮讀數學系，「可以兼個家教，貼補家用賺點零用錢，而且數學系的課程原文書都固定那幾本，可以省不少書錢」，原PO補充，雖然聽說外文系正妹多，但自己語感不好，所以不適合讀，「請問還有比數學系更適合我讀的嗎？」

文章曝光後，網友紛紛留言「外語學院最省錢」、「收費是看學院，要省錢應該是讀文學院」、「商管學院跟文學院的學費通常比較便宜，數學系通常被列在理工，學費收比較貴」、「鄉民討厭的法律系，課本就固定那幾本而已，沒有什麼奇怪的額外花費，真的沒錢還可以去圖書館借來看」。

不過，也有網友表示「軍校」和「警大」最省錢，「軍校，還會給你錢」、「念國防大學還給你錢」、「警大啊，每個月給你一萬多」、「CPU（中央警察大學）啦，還會給你零用錢」、「軍校啊，只要你撐到畢業，幾乎免學費還賺錢了」。

PTT

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