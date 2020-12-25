讀電資出路、薪水勝醫牙？ 網友不認同：看續航力

在進入大學前，許多人會先考量到未來出路，再來選填科系就讀，當中「電資」、「醫牙」備受看好，而這兩者也常被人拿來做比較，就有網友發文表示高中同學裡有人讀電資有人讀醫牙，沒想到進入職場後，讀電資的同學成為人人羨慕的一群，不過其他鄉民則認為還是要將眼光放遠才知道優劣。

原PO在PTT寫道許多人都覺得「醫牙>電資」，認為醫牙未來的出路和薪資佔優勢，但他有不同的看法，「讀電資當工程師，很早就開始領高薪，能力好的話調薪更快，尤其去design house（設計公司）薪水工時都超棒，更別說假如願意去美國的話，薪水直接2、3倍起跳」。

他舉身邊的例子表示，高中同學中有一群學測73分以上的人，一半去電資、一半去醫牙，進入職場後讀醫牙的人忙得要死，反倒是電資的同學開始討論起買車買房的事，讓原PO不禁想問「讀電資真的有輸醫牙嗎？」

對此，多數網友還是認為醫牙佔優勢，「受雇電資平均薪資只有受雇醫師一半，而且醫師還能開業當老闆」、「醫牙是起步速度較慢，尾速超高；電資是起步速度略快，尾速未知」、「只聽過非醫牙去考醫科，沒聽過醫科去重考電資」、「台積才幾個廠長，開業醫一大堆，懂？醫牙中位數等於工程師天花板了」、「醫牙是贏在續航力，醫生開業開到七十幾歲很常見」、「科技業高薪卻只有年輕時身體撐得住」。