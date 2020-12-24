台師大憂台語滅絕 籲雙語國家政策改為國語+台語

台灣師範大學今天舉行記者會表示，國內能流利使用台語的25歲以下人口已低於五成，本土語言面臨存亡關頭。該校台灣語文學系系主任許慧如表示，與其將雙語國家定義為「中文+英文」，不如將英文改為台語，不但更快實踐雙語社會目標，還能增進銀髮族健康。另有研究指出，掌握兩種語言的人，學習第三語言更容易。

許慧如表示，政府目前正推動「中、英雙語」，不過英語非台灣生活中的語言，多數國民在教育階段經過每週數小時，十多年的英語課訓練，英語的應用能力仍然有限。不如轉向「新雙語」政策，學習歐洲扶植在地語言，發展台灣本土語言，尤其是曾做為跨族群共通語的台語，是打造雙語社會的利器。

許慧如表示，復興本土語言可實質減輕長照負擔。有研究指出，雙語人被診斷為失智症的年紀，比單語人晚4.3年，癥狀發生的啟始時間晚5.1年。

許慧如另表示，近年台劇崛起，還輸出到中國與東南亞各國、賺進外匯，正吹起一鼓「新台風」。這股強大的文創力量，卻因為台語的持續流失而逐步受到侵蝕。希望T-pop也能如K-pop、J-pop一樣，讓台灣的文化產業站上國際舞臺。