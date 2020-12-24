4成大學生選錯系 台大生：2個「不」阻礙自我探索

台灣大學工程科學與海洋工程系大四生張哲浩通常沒空吃早餐，2017年至今忙著顛覆理工生藏身電腦螢幕後的樣貌，經營教育影音頻道「校年早餐店」，勇敢面對鏡頭介紹科系，也曾街訪高中生並協助破除選系迷思。國內約四成大學生自認選錯系，他盼緩解這道問題，讓大家少走冤枉路，像吃過早餐一樣擁有更多朝氣。

張哲浩平時專攻積體電路設計，舉凡短影音製作、想腳本、剪輯、拉贊助都非他擅長。他一周最多花上十幾小時經營「校年早餐店」，聚焦介紹各系在學生才知道的秘辛，尤其強調系上最令人想反悔的「雷點」，比如戲劇系製作燈光、服裝都要算數帶公式，不完全是「文組」，打破高中生心中的迷思和美好想像。

除講究內容紮實度，張哲浩指出，他也試圖讓影片喬段、細節更有趣，希望觀眾專注看完，並從中獲得啟發，「哪怕只是一點體悟，都好」。

對張哲浩來說，周花十小時不算長，他曾為迷惘多付一整年的代價。他不諱言自己是重考生，從考高中到大學，一直以第一志願要求自己，認為「考上醫科能讓自己和家人開心」，沒什麼不好。直到第一次升大學「考爆」了，才開始思考「醫學系不是我真正想念的系，只是為滿足虛榮心」。

再經思考，他想讀的是能動手創造的機械領域，但也想結識更多朋友，重考那年因此做了不同決定。他很滿意在台大工科海洋系的生活，目前正準備報考相關研究所。

有感冤枉路上的同伴不少，張哲浩直言，國內自我探索教育起步太晚，且學生心中存有兩個「不」，既害怕不確定感，又擔憂自己和別人不一樣。比起不了解各科系所學，「不知道自己要什麼」更是多數人面臨的難題。

張哲浩接著說，一片迷茫下，學生誤把擅長的科目當成興趣，但擅長的事會因環境等因素改變。若要回到根本思考生涯，關鍵問題應該是「我們渴望達成什麼目標？」他強調自己也花很多年才懂這些道理。

他日前在台大校系博覽會「杜鵑花節」街訪高中生，就是一面映射實況的鏡。多名男生說自己未來想讀電機系，主因是數學、物理不差，但不太喜歡資工系著重的程式設計。數名女生依序描述自己想讀工商管理、會計等系，理由是有出路較明確，感覺賣東西可以賺很多錢。

高中生常直觀思考各系所學，也造成誤會。比如張哲浩就讀的工科海洋系，外人以為讀了能當船長，但他強調系上不教開船，但能從材料等面向，分析為何沉船。又如學生以為化工系和製作黑心食品有關，張哲浩用幽默的鏡頭描述「只要有顆黑色的心，誰都可以做黑心食品」，片面想像絕非該系全貌。

「校年早餐店」至今約完成30支影片，張哲浩坦言，台大工學院學分多，為兼顧課業，他不斷調整影片後製方式，企圖在效率和效果間找出平衡點。不變的是，早餐店還會開著，為他嚮往的教育風景多盡一點力。