陽明交大教職員投同意票 3名校長候選人通過門檻

陽明大學與交通大學將於明年2月合併為國立陽明交通大學，兩校服務滿一年以上的編制內專任教師、研究人員及專業技術人員，昨天和今天針對第一階段校長候選人投票行使同意權。投票結果稍早出爐，三名候選人都在兩校拿到四成以上同意票，達到同意門檻，成為第二階段校長候選人。校長遴選小組預計明年1月10日選出新校長，新校長2月1日上任。

交大具投票資格者有685人，領票數489張，投票率達七成一。陽明大學具投票資格者共375人，領票數270張，投票率七成二。校長遴選小組公告，明年1月10日將召開第三次小組會議，邀請所有第二階段校長候選人進行治校理念說明及詢答，並選定校長人選。

陽明交大首任校長有三名候選人，包括交大資工系終身講座教授林一平、交大台聯大系統副校長林奇宏，以及北醫大醫學資訊所特聘教授李友專。

三人日前分別在兩校發表治校理念，資工背景的林一平主張設置資訊長，支撐全校性的大數據和AI中心，以及強大的彈性運算，支持所有學院和智慧醫院。

林一平也主張改造傳統大學直線型的行政流程，改成垂直、水平的矩陣式行政流程。垂直端以副校長為主幹，保有陽明、交大優異本質，和兩校傳統；水平則以教務長等一級行政主管為主幹，橫跨校區和醫院群的合作和整併，並由校長肩負全責。

陽明、交大合併後有九個校區、橫跨五個縣市，林奇宏主張，校區間除提供交通服務，可透過科技實時連結，開發新穎教學模式和行政單位的行動服務。他也表示，合校進程要由下而上傾聽，決策機制透明化。