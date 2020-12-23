2020交通大學歲末燈飾 「圓」滿登場

2020年逐漸步入尾聲，每年都會展出歲末燈飾的國立交通大學今年以「圓」為設計主軸，期許來年的起始圓圓滿滿、循環不息。即日起展出至明年2月26日，歡迎民眾參觀拍照，一同感受歲末佳節溫馨氛圍。

交大指出，今年的歲末燈飾除了營造校園溫暖氛圍，更添加許多意象化的元素。主燈及周邊各區的設計皆以「圓」為創意主軸，「圓」象徵完整、和諧之意，體現今年的結束以及來年的開始，如同「圓」始終相連，循環不息。也期許在諸多變動的2020年，透過燈飾的圓滿呈現，點亮校園，展現光明正向的精神，讓和諧與理想永續長存。

主燈區位於交大圖書館前草皮，由半百顆大小不同的發光球體堆疊組成4米高的聖誕樹主燈，聳立著向天際延展表達登高、高升的意涵，同時透過活潑的色彩與光影轉換，代表校園孕育出的社會菁英，在經過不斷的積累與學習，以圓融的處世方式，帶領世界前進。

主燈旁設有五座巨型水晶球燈飾，呈現可愛的聖誕元素，靠近觀賞更能發現以陰刻文字隱藏的亮點，為交大、陽明兩校合校圓滿賦予祝福。行政大樓樟樹林區、北大門矮樹區與竹湖斜坡草皮，同樣也以「圓」為核心，運用不同的媒材與手法，透過光影暈染，映照佳節溫暖氛圍。