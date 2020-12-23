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2020交通大學歲末燈飾 「圓」滿登場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
每年都會展出歲末燈飾的國立交通大學今年以「圓」為設計主軸，期許來年的起始圓圓滿滿、循環不息。圖／交大提供
每年都會展出歲末燈飾的國立交通大學今年以「圓」為設計主軸，期許來年的起始圓圓滿滿、循環不息。圖／交大提供

2020年逐漸步入尾聲，每年都會展出歲末燈飾的國立交通大學今年以「圓」為設計主軸，期許來年的起始圓圓滿滿、循環不息。即日起展出至明年2月26日，歡迎民眾參觀拍照，一同感受歲末佳節溫馨氛圍。

交大指出，今年的歲末燈飾除了營造校園溫暖氛圍，更添加許多意象化的元素。主燈及周邊各區的設計皆以「圓」為創意主軸，「圓」象徵完整、和諧之意，體現今年的結束以及來年的開始，如同「圓」始終相連，循環不息。也期許在諸多變動的2020年，透過燈飾的圓滿呈現，點亮校園，展現光明正向的精神，讓和諧與理想永續長存。

主燈區位於交大圖書館前草皮，由半百顆大小不同的發光球體堆疊組成4米高的聖誕樹主燈，聳立著向天際延展表達登高、高升的意涵，同時透過活潑的色彩與光影轉換，代表校園孕育出的社會菁英，在經過不斷的積累與學習，以圓融的處世方式，帶領世界前進。

主燈旁設有五座巨型水晶球燈飾，呈現可愛的聖誕元素，靠近觀賞更能發現以陰刻文字隱藏的亮點，為交大、陽明兩校合校圓滿賦予祝福。行政大樓樟樹林區、北大門矮樹區與竹湖斜坡草皮，同樣也以「圓」為核心，運用不同的媒材與手法，透過光影暈染，映照佳節溫暖氛圍。

本次展出期間為即日起至明年2月26日，每天下午5點至晚間12點，於圖書館前草皮區丶樟樹林區丶行政大樓至小木屋丶北大門至公車亭兩側人行步道，及北大門旁竹湖斜坡草皮球型裝置燈飾區展出。

每年都會展出歲末燈飾的國立交通大學今年以「圓」為設計主軸，期許來年的起始圓圓滿滿、循環不息。圖／交大提供
每年都會展出歲末燈飾的國立交通大學今年以「圓」為設計主軸，期許來年的起始圓圓滿滿、循環不息。圖／交大提供
每年都會展出歲末燈飾的國立交通大學今年以「圓」為設計主軸，期許來年的起始圓圓滿滿、循環不息。圖／交大提供
每年都會展出歲末燈飾的國立交通大學今年以「圓」為設計主軸，期許來年的起始圓圓滿滿、循環不息。圖／交大提供

交大 圖書館 政大

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