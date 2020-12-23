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陽明交大校長投票登場 學生自辦網路公投測聲量

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
陽明大學與交通大學將於明年2月合併為國立陽明交通大學，兩校服務滿一年以上的編制內專任教師、研究人員及專業技術人員，今、明兩天針對第一階段校長候選人投票行使同意權。圖／讀者提供
陽明大學與交通大學將於明年2月合併為國立陽明交通大學，兩校服務滿一年以上的編制內專任教師、研究人員及專業技術人員，今、明兩天針對第一階段校長候選人投票行使同意權。圖／讀者提供

陽明大學與交通大學將於明年2月合併為國立陽明交通大學，兩校服務滿一年以上的編制內專任教師、研究人員及專業技術人員，今、明兩天針對第一階段校長候選人投票行使同意權，候選人若在兩校都拿到四成以上同意票，達到同意門檻者為第二階段校長候選人。校長遴選小組預計明年1月10日選出新校長，新校長2月1日上任。

這次同意權投票也是陽明大學教師首度在校內實體投票，該校一名教師表示相當新鮮，教師不但要本人親自到投票地點投票，還要出示有照片的證件來證明身分。兩校學生雖不能投票，但陽明大學學生會在臉書粉絲專頁發文，整理三個候選人對學生事務的政見，並邀學生在網路上投票，選出學生心目中的好校長。

陽明交大首任校長有三名候選人，包括交大資工系終身講座教授林一平、交大台聯大系統副校長林奇宏，以及北醫大醫學資訊所特聘教授李友專。

三人日前分別在兩校發表治校理念，資工背景的林一平主張設置資訊長，支撐全校性的大數據和AI中心，以及強大的彈性運算，支持所有學院和智慧醫院。

林一平也主張改造傳統大學直線型的行政流程，改成垂直、水平的矩陣式行政流程。垂直端以副校長為主幹，保有陽明、交大優異本質，和兩校傳統；水平則以教務長等一級行政主管為主幹，橫跨校區和醫院群的合作和整併，並由校長肩負全責。

陽明、交大合併後有九個校區、橫跨五個縣市，林奇宏主張，校區間除提供交通服務，可透過科技實時連結，開發新穎教學模式和行政單位的行動服務。他也表示，合校進程要由下而上傾聽，決策機制透明化。

李友專則主張陽明交大爭取成立學士後醫學系，強化生物醫學和理工社科的跨領域博士養成。他強調，陽明、交大兩校是理工和生醫強強聯手，能朝百大名校邁進。

交大 投票 北醫大

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