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全台8所大學廢二一制 教長：應設學習輔導配套
陽明大學近期的教務會議決議廢除二一制，最快這學期生效，是國內第八所廢除二一制的大學。教育部長潘文忠今天對此表示，這是大學法的大學自主範疇，教育部建議大學廢除相關機制，比如說二一制後，要設學業輔導措施，讓學生在學習過程中更順利。
陽明大學教務會議最近通過廢除二一制，後續要報校務會議和教育部備查，最快這學期上路。該校教務長周穎政表示，陽明每學期平均一人被二一其實不多，再加上現在從中學到大學都鼓勵自由選課，廢二一能避免部分學生只選簡單好過的課，挑戰自己感興趣但難一點的領域，為自己的學習負責。
周穎政也說，陽明大學多為證照科系，學生畢業後通過國考、取得證照，就是學習成果的證明。不過陽明預計明年2月與設有二一制的交通大學合校，合校後成為陽明交通大學，能否持續取消二一制，要由到時候的主管討論。
我國陸續有大學廢除二一制，2011年台灣師範大學開先例後，目前已廢除二一制的學校還包括靜宜大學、佛光大學、文化大學、政治大學、中原大學、淡江大學。也有學校雖未廢除，但逐步放寬，如成功大學的「雙二一退學」制度中，「二一」定義原為「不及格科目之學分數達該學期修習科目總學分數二分之一」，而後校方將「達」字改為「超過」。
淡江大學秘書長劉艾華說，廢除二一制是希望給予學生更多學習機會，有些學生難免會碰到困難，有時候只是一時沒上軌道，學校盼給予他更多彈性，助他們接上正軌。不過校方將加強輔導機制，包括期中的成績預警等，讓任課老師或導師可給學業不理想學生更多輔導。
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