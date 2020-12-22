陽明、交大23日投票選校長 獲4成同意票才符合資格

陽明大學與交通大學將於明年2月合併為國立陽明交通大學，兩校服務滿一年以上的編制內專任教師、研究人員及專業技術人員，明、後兩天將針對第一階段校長候選人投票行使同意權，候選人若在兩校都拿到四成以上同意票，達到同意門檻者為第二階段校長候選人。校長遴選小組接著將於12月底進行第二階段審查，明年1月10日選出新校長，2月1日上任。

有三名候選人符合資格，包括交大資工系終身講座教授林一平、交大台聯大系統副校長林奇宏，以及北醫大醫學資訊所特聘教授李友專。

三人日前分別在兩校發表治校理念，資工背景的林一平主張設置資訊長，支撐全校性的大數據和AI中心，以及強大的彈性運算，支持所有學院和智慧醫院。

林一平也主張改造傳統大學直線型的行政流程，改成垂直、水平的矩陣式行政流程。垂直端以副校長為主幹，保有陽明、交大優異本質，和兩校傳統；水平則以教務長等一級行政主管為主幹，橫跨校區和醫院群的合作和整併，並由校長肩負全責。

陽明、交大合併後有九個校區、橫跨五個縣市，林奇宏主張，校區間除提供交通服務，可透過科技實時連結，開發新穎教學模式和行政單位的行動服務。他也表示，合校進程要由下而上傾聽，決策機制透明化。