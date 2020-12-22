在台教書「覺得自己毫無價值」 土博士棄專任教職西進

另一位是大自己兩屆的學長謝長廷，他們在台大是健言社夥伴，參加辯論賽，沒想到2008年，兩人也一起參加總統選舉，延續了兩人在台大的辯論。馬英九回憶，他當台北市長時謝長廷先是立法委員，後來謝長廷做行政院長，辭職後曾到哈佛大學去進修，那年馬總統回母校哈佛演說，謝就坐在台下還發問，馬也特別向大家介紹這是中華民國行政院前院長，跟謝有非常多的互動。

2020-12-20 14:04