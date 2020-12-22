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在台教書「覺得自己毫無價值」 土博士棄專任教職西進
台灣的大學愛用洋博士，許多本土博士找不到教職，只好離鄉背井到中國大陸求生存，另也有一批在台灣教學多年後，轉進對岸的大學。這些西進的學者還有一個共同原因，是不想再留在台灣，面對教室裡對專業毫無渴求的大學生，覺得自己「越來越沒價值」，決定放棄台灣的專任教職赴陸。
過去十多年來，有數百上千的台灣學術人才西進，大陸至少18個省市有台籍教師，包括福建、廣東、廣西、江蘇、浙江、山東、陝西、重慶、湖南、青海、貴州、內蒙古、黑龍江等，推估人數超過千名。
在私立大學教了13年書的小瑋（化名），去年8月放棄專任助理教授教職，帶著兩個小孩赴陸任教。
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