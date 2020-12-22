大學商管學院最難科目是微積分？ 網爆「這科才真正讓你想哭」

大學不像中學必須專精各種科目，可以依照個人興趣及擅長項目做選擇。日前一名就讀商學院的女大生在網路上發問，哪些商學院科目是最難的？引來網友熱烈討論，一面倒回答會計學才是所有科目裡最難的。

一名女網友近日在PTT女孩版中發文詢問「女孩們覺得商管學院最難的科目是哪一科呢？」表示自己原本認為微積分是最難的科目。原PO也提到自己期中考非常認真學習，統計學還是只考了64分，讓他感到害怕。

此文一出，大部分網友答案卻不是統計學，紛紛留言表示會計才是最崩潰的，「中會（中級會計學），我直接退選」，「中會」，「中會！當初還被當」，「絕對是中會...」，「中會我真的不行」，「中會下學期超可怕」，「中高會才是連本科生都一堆重修」，「太好了很多人都說中會，差點以為我異類」，「中會難到想哭」，「高會（高級會計學），大學的惡夢」，「會計啦！難就算了Cp值還很低」，「會計..初會就夠我死十次」，「中會無誤」，「最靠北的就是會計學」。

除此之外，也有部分網友贊同原PO的說法表示統計學真的超級難，「統計學，暗陰陽這到底是啥東西」，「可是我初會期中期末都90up 覺得統計才是難翻天><」，「統計」，「統計學」，「統計，沒有第二」。