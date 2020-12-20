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影／崇右時尚造型設計系策展 學生好手藝婚紗走秀吸睛

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市崇右影藝科技大學時尚造型設計系今天辦畢業專題暨學習成果發表會，安排模特兒走秀，並呈現手藝。記者邱瑞杰／攝影
基隆市崇右影藝科技大學時尚造型設計系今天辦畢業專題暨學習成果發表會，安排模特兒走秀，並呈現手藝。記者邱瑞杰／攝影

基隆市崇右影藝科技大學時尚造型設計系今天辦畢業專題暨學習成果發表會，除了安排模特兒穿著婚紗走秀，還有整體造型、影藝梳化、彩妝、編髮、美甲、美睫及飾品設計等作品，將在東岸廣場展出到明年1月6日。

崇右時尚造型設計系畢業專題暨學習成果發表會，今年以「唯你wedding仿婚紗展」方式策展，今天下午2點在東岸廣場3樓登場，由年輕偶像男團「黑旋風」獻唱揭開序幕。

時尚造型設計系安排網紅唐婷婷和6位學生穿著不同款式婚紗，2人是白紗風格、2人深色系列、2人森林系風格，還有1人白紗採誇張羽毛風格，展現出不同於傳統的創作形態。

時尚造型設計系主任陳幼珍說，第一次在校外策展，希望學生的作品被看見。以前在學校舉辦展覽，學生有舒適空間準備自己的作品。走出校園實際工作環境就沒那麼優質，這次在東岸廣場策展，也能讓學生提前體驗出社會可能遇到的難關。

東岸廣場2樓另有時尚造型設計系學生展示作品，內容包括整體造型、影藝梳化、HD高清彩妝、編髮、美甲設計、美睫設計、飾品設計創作、永生花創作和裝置藝術等，開放民眾自由參觀。

基隆市崇右影藝科技大學時尚造型設計系今天辦畢業專題暨學習成果發表會，安排模特兒走秀，並呈現手藝。記者邱瑞杰／攝影
基隆市崇右影藝科技大學時尚造型設計系今天辦畢業專題暨學習成果發表會，安排模特兒走秀，並呈現手藝。記者邱瑞杰／攝影
基隆市崇右影藝科技大學時尚造型設計系今天辦畢業專題暨學習成果發表會，安排模特兒走秀，並呈現手藝。記者邱瑞杰／攝影
基隆市崇右影藝科技大學時尚造型設計系今天辦畢業專題暨學習成果發表會，安排模特兒走秀，並呈現手藝。記者邱瑞杰／攝影
基隆市崇右影藝科技大學時尚造型設計系今天辦畢業專題暨學習成果發表會，安排模特兒走秀，並呈現手藝。記者邱瑞杰／攝影
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