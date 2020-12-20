賀北商大103周年 馬、游都提謝長廷

為了慶賀台北商業大學創校103周年校慶，前總統馬英九與立法院長游錫堃都到場祝賀，兩人先後致詞都提到北商校友、駐日代表謝長廷。游錫堃讚許謝長廷是民進黨黨名決定者，馬英九則提到與謝長廷從台大健言社，PK到2008年的總統大選。北商大校長張瑞雄致詞時表示因為疫情關係，要培養學生結合大數據、人工智慧、物聯網的「大人物」，成為跨財經、科技領域的人才。

三位傑出北商人

馬英九致詞時除了提到他念台大法學院時，曾與北商的同學搶吃榨菜肉絲麵，也提到他難忘的三位三位北商傑出校友，一位是馬英九高三時的最喜歡的英文老師羅吉桂，一位是人稱「王聖人」的王建煊，他卸任財政部長以後到大陸做公益。

另一位是大自己兩屆的學長謝長廷，他們在台大是健言社夥伴，參加辯論賽，沒想到2008年，兩人也一起參加總統選舉，延續了兩人在台大的辯論。馬英九回憶，他當台北市長時謝長廷先是立法委員，後來謝長廷做行政院長，辭職後曾到哈佛大學去進修，那年馬總統回母校哈佛演說，謝就坐在台下還發問，馬也特別向大家介紹這是中華民國行政院前院長，跟謝有非常多的互動。

游讚謝傑出校友

游錫堃致詞表示，出席校慶的原因是「鄰居」，因為立法院就在北商大旁邊，遠親不如近鄰，未來相信雙方可以有更多合作機會，其次是他也是學商，高中、專科都讀商科，所以來到北商大感覺很親切。

游錫堃也表示，台灣是華人世界第一個民主國家，第一個真正的民主政黨就是民進黨，而民進黨1986年9月28日在圓山飯店組黨時，決定民進黨黨名的人就是北商畢業校友、現任駐日代表謝長廷，兩人交情非常好。

馬、游兩人在典禮中未緊鄰而坐，而是分坐中央走道兩側；馬英九致詞後先行離去，下台後走到游錫堃面前，兩人以手肘互碰，代替握手致意。

培育商業AI人才

北商大校長張瑞雄致詞表示，北商大近年辦學成果持續深獲官方與企業肯定，代表各企業界對北商大培育人才的信心更強，根據人力銀行的企業最愛調查評比，北商大畢業生在財經、管理兩個學群，已經連續六年獲得全國公立技職第一，「外語學群」名列全國第二。

除此之外，張校長也表示，未來北商大辦學目標也將朝著成為「RICH university」努力發展，R就是research & teaching，加強研究及教學、I就是innovation & internationalization創新及國際化、C就是commerce & character education商業及品德教育、H就是humble & humane謙虛與人性化，將以此為目標繼續邁向下一個百年，成為台灣最重要的商業人才孕育搖籃、成為國家社會和家長同學所信任的大學。

北商大校慶上表演活動除了系列活動「啦啦舞表演」、「社團聯展園遊會」之外，還有校友合唱團獻唱，以及歌手陳勢安帶來的精彩演出。除此之外，還特別舉辦「103週年校慶-瑞麗芬芳玉現台灣 梅開五福」瓷器玉石書畫聯展，展出的珍藏藝品包括瓷器玉石及書畫名家墨寶，分別由國際瓷繪藝術家徐瑞芬女士、花蓮知名的玉石收藏家天星礦場盧復順總裁，以及書畫藝術家周思梅女士、書畫藝術家楊玉如女士一同參展。

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