快訊

雄檢偵辦蘇偉碩涉違反食安法分他字案 原定25日到案先取消

台版霍格華茲教原民當巫師 神祕色彩「黑魔法」快失傳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賀北商大103周年 馬、游都提謝長廷

台灣醒報 / 記者林意玲╱台北報導

為了慶賀台北商業大學創校103周年校慶，前總統馬英九與立法院長游錫堃都到場祝賀，兩人先後致詞都提到北商校友、駐日代表謝長廷。游錫堃讚許謝長廷是民進黨黨名決定者，馬英九則提到與謝長廷從台大健言社，PK到2008年的總統大選。北商大校長張瑞雄致詞時表示因為疫情關係，要培養學生結合大數據、人工智慧、物聯網的「大人物」，成為跨財經、科技領域的人才。

三位傑出北商人

馬英九致詞時除了提到他念台大法學院時，曾與北商的同學搶吃榨菜肉絲麵，也提到他難忘的三位三位北商傑出校友，一位是馬英九高三時的最喜歡的英文老師羅吉桂，一位是人稱「王聖人」的王建煊，他卸任財政部長以後到大陸做公益。

另一位是大自己兩屆的學長謝長廷，他們在台大是健言社夥伴，參加辯論賽，沒想到2008年，兩人也一起參加總統選舉，延續了兩人在台大的辯論。馬英九回憶，他當台北市長時謝長廷先是立法委員，後來謝長廷做行政院長，辭職後曾到哈佛大學去進修，那年馬總統回母校哈佛演說，謝就坐在台下還發問，馬也特別向大家介紹這是中華民國行政院前院長，跟謝有非常多的互動。

游讚謝傑出校友

游錫堃致詞表示，出席校慶的原因是「鄰居」，因為立法院就在北商大旁邊，遠親不如近鄰，未來相信雙方可以有更多合作機會，其次是他也是學商，高中、專科都讀商科，所以來到北商大感覺很親切。

游錫堃也表示，台灣是華人世界第一個民主國家，第一個真正的民主政黨就是民進黨，而民進黨1986年9月28日在圓山飯店組黨時，決定民進黨黨名的人就是北商畢業校友、現任駐日代表謝長廷，兩人交情非常好。

馬、游兩人在典禮中未緊鄰而坐，而是分坐中央走道兩側；馬英九致詞後先行離去，下台後走到游錫堃面前，兩人以手肘互碰，代替握手致意。

培育商業AI人才

北商大校長張瑞雄致詞表示，北商大近年辦學成果持續深獲官方與企業肯定，代表各企業界對北商大培育人才的信心更強，根據人力銀行的企業最愛調查評比，北商大畢業生在財經、管理兩個學群，已經連續六年獲得全國公立技職第一，「外語學群」名列全國第二。

除此之外，張校長也表示，未來北商大辦學目標也將朝著成為「RICH university」努力發展，R就是research & teaching，加強研究及教學、I就是innovation & internationalization創新及國際化、C就是commerce & character education商業及品德教育、H就是humble & humane謙虛與人性化，將以此為目標繼續邁向下一個百年，成為台灣最重要的商業人才孕育搖籃、成為國家社會和家長同學所信任的大學。

北商大校慶上表演活動除了系列活動「啦啦舞表演」、「社團聯展園遊會」之外，還有校友合唱團獻唱，以及歌手陳勢安帶來的精彩演出。除此之外，還特別舉辦「103週年校慶-瑞麗芬芳玉現台灣 梅開五福」瓷器玉石書畫聯展，展出的珍藏藝品包括瓷器玉石及書畫名家墨寶，分別由國際瓷繪藝術家徐瑞芬女士、花蓮知名的玉石收藏家天星礦場盧復順總裁，以及書畫藝術家周思梅女士、書畫藝術家楊玉如女士一同參展。

【更多精采內容，詳見

謝長廷 馬英九 游錫堃

延伸閱讀

北商校慶談「校友」謝長廷 馬英九：同選總統結果 各位都知道了

批馬英九收頂新魏家10億 吳子嘉確定要賠160萬元！

聯合報黑白集／吃核食，給面子？

行政院就是不標萊劑 馬英九：覺得標示困難就別進口萊豬

相關新聞

成大山協獲120萬捐款 其中有這段經過數十年仍痛心故事

許多山難發生，大家當下只關注到搶救現場，卻很少人注意倖存者留下難以抹滅的傷痕，成大登山協會成立超過一甲子，曾發生五起山難...

賀北商大103周年 馬、游都提謝長廷

另一位是大自己兩屆的學長謝長廷，他們在台大是健言社夥伴，參加辯論賽，沒想到2008年，兩人也一起參加總統選舉，延續了兩人在台大的辯論。馬英九回憶，他當台北市長時謝長廷先是立法委員，後來謝長廷做行政院長，辭職後曾到哈佛大學去進修，那年馬總統回母校哈佛演說，謝就坐在台下還發問，馬也特別向大家介紹這是中華民國行政院前院長，跟謝有非常多的互動。

成大為登山社指導老師過70歲大壽 老中青難忘這段過往

成大登山協會（山協）成立至今65年，是國內大學裡最長壽的學生社團之一，而「鎮社之寶」是社團指導老師李增昌，已擔任34年，...

真理大學承辦 曾文社區大學成果展熱鬧滾滾

台南市曾文社區大學今天在麻豆總爺藝文中心舉辦成果展，與會學員頂著寒風載歌載舞，展現學習成果，會場還推出課程優惠活動，熱鬧...

港生報名來台讀研究所 較去年成長150%

陸委會19日披露的數據顯示，110學年度海外聯合招生中，以「個人申請」報名的香港學士班較去年成長26%、研究所較去年成長...

北商校慶談「校友」謝長廷 馬英九：同選總統結果 各位都知道了

今天是台北商業大學創校103周年校慶，前總統馬英九與立法院長游錫堃均前往祝賀，兩人致詞時也有志一同提到北商校友、駐日代表...

彰化縣第一座校園轉運站候車亭 大葉大學風光啟用

公車沒進校園之前，大葉大學每年發生150多件學生騎機車發生事故，公車進校園之後，事故比率降低2/3，今天大葉大學慶祝建校...

台東大學參加2020世界綠色大學評比 比去年進步55名

台東大學今天宣布，世界綠色大學評比（UI GreenMetric World University Rankings 2...

寶佳捐30億惹議 清大TSE澄清

寶佳集團身陷勞動基金炒股弊案，寶佳創辦人林陳海今年五月捐資卅億給台北政經學院基金會，在清大籌設台北政經學院（ＴＳＥ），預...

超級友善！這所大學身心障礙學生170餘人居中部之冠

雲林縣環球科技大學學生人數並非最多，但多年來致力於打造友善校園，從無障礙空間到身心靈照護，無微不至，讓身心障礙學生很窩心...

大葉大學耶誕城點燈暖身 校慶明登場

彰化縣大葉大學19日將舉辦31週年校慶活動，節能、智慧的「大葉轉運站候車亭」將啟用，學務長洪福源說，今年大葉耶誕城的耶誕...

寶佳創辦人捐30億不單純？台北政經學院基金會駁是誤解

寶佳集團陷入勞動基金炒股弊案，連帶讓清華大學台北政經學院（TSE）辦學經費及相關運作備受外界質疑。台北政經學院基金會發聲...

熱門新聞

探索新聞／雙語教育 連台北市都叫難

壓力反增？ 高中家長：成績沒達標，學習歷程再好也沒用

探索新聞／「雙語國家」差得遠！政府不急 急死家長

探索新聞／雙語有助招生 教師卻陷英語焦慮

港生報名來台讀研究所 較去年成長150%

建幼兒園恐咬傷幼童？桃市國小讓渡3校犬惹關注

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。