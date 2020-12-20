成大為登山社指導老師過70歲大壽 老中青難忘這段過往

成大登山協會（山協）成立至今65年，是國內大學裡最長壽的學生社團之一，而「鎮社之寶」是社團指導老師李增昌，已擔任34年，今天新、舊會員為他慶祝70歲大壽，師生間的情誼相當難得。

主辦活動的是成大山協的OB（OLD BONE指老骨頭）成員，他們在學生時代曾經參與山協，畢業後仍難忘山協情緣，多年來每個月定期舉辦登山活動，最年長的畢業已近40年，10年前李增昌60歲大壽，師生已經共聚一次，今年70歲再聚，大家讓老師拿爬山用的開山刀切蛋糕，互相承諾「老師80歲還要再辦一次」

OB成員在6年前成立成大登山薪傳協會，熱心的現任理事長高紹陞回憶，李增昌其實不是學校的老師，成大山協在過去校園社團不多的年代裡，可以說是成大第一大社，最高紀錄社員有超過500人，而社團的指導老師本來多數是找校內的教授掛名。

60年代時，連續發生多起重大登山事故，包括清華大學、東海大學及陸軍官校等，「家長一聽孩子要去爬山根本就嚇死」高紹陞表示，後來學校要求一定要找一名懂登山的指導老師，才透過介紹找上任職記帳士、但很愛爬山的李增昌，從65年一直擔任至今。

李增昌最重要的任務，不是陪學生爬山，而是審查登山計畫（但師生還是偶而會一起爬山）；高紹陞表示，曾有學校的學弟妹跟他抱怨「李老師太嚴了，好難溝通」，他都會勸學生「老師是在保你們的小命」，如果計畫不周延，老師一看就打回票，「登山可不是一件開玩笑的事」

而李增昌做指導老師愈久，學校愈不敢換人，雖然已70高齡，但有他就是寶，「學校也怕出意外，多年來只要過了老師這一關就基本沒大問題」

但總有意外的時候，民國70年兩名學生私自到嘉明湖附近登山，其中一人出去找水未歸，另名學生嚇得通報學校，李增昌馬上發動搜山找人，還找來當時登山界四大天王之一的好手協助整合，並動用關係找軍方幫忙，花了7天的功夫，才在山崖下找到失足已死亡多時的學生。