快訊

雄檢偵辦蘇偉碩涉違反食安法分他字案 原定25日到案先取消

台版霍格華茲教原民當巫師 神祕色彩「黑魔法」快失傳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成大為登山社指導老師過70歲大壽 老中青難忘這段過往

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大山協OB成員每個月固定舉辦登山活動，延續山協情緣。圖／成大登山薪傳協會提供
成大山協OB成員每個月固定舉辦登山活動，延續山協情緣。圖／成大登山薪傳協會提供

成大登山協會（山協）成立至今65年，是國內大學裡最長壽的學生社團之一，而「鎮社之寶」是社團指導老師李增昌，已擔任34年，今天新、舊會員為他慶祝70歲大壽，師生間的情誼相當難得。

主辦活動的是成大山協的OB（OLD BONE指老骨頭）成員，他們在學生時代曾經參與山協，畢業後仍難忘山協情緣，多年來每個月定期舉辦登山活動，最年長的畢業已近40年，10年前李增昌60歲大壽，師生已經共聚一次，今年70歲再聚，大家讓老師拿爬山用的開山刀切蛋糕，互相承諾「老師80歲還要再辦一次」

OB成員在6年前成立成大登山薪傳協會，熱心的現任理事長高紹陞回憶，李增昌其實不是學校的老師，成大山協在過去校園社團不多的年代裡，可以說是成大第一大社，最高紀錄社員有超過500人，而社團的指導老師本來多數是找校內的教授掛名。

60年代時，連續發生多起重大登山事故，包括清華大學、東海大學及陸軍官校等，「家長一聽孩子要去爬山根本就嚇死」高紹陞表示，後來學校要求一定要找一名懂登山的指導老師，才透過介紹找上任職記帳士、但很愛爬山的李增昌，從65年一直擔任至今。

李增昌最重要的任務，不是陪學生爬山，而是審查登山計畫（但師生還是偶而會一起爬山）；高紹陞表示，曾有學校的學弟妹跟他抱怨「李老師太嚴了，好難溝通」，他都會勸學生「老師是在保你們的小命」，如果計畫不周延，老師一看就打回票，「登山可不是一件開玩笑的事」

而李增昌做指導老師愈久，學校愈不敢換人，雖然已70高齡，但有他就是寶，「學校也怕出意外，多年來只要過了老師這一關就基本沒大問題」

但總有意外的時候，民國70年兩名學生私自到嘉明湖附近登山，其中一人出去找水未歸，另名學生嚇得通報學校，李增昌馬上發動搜山找人，還找來當時登山界四大天王之一的好手協助整合，並動用關係找軍方幫忙，花了7天的功夫，才在山崖下找到失足已死亡多時的學生。

山協老中青三代、來自全台各地的40多人今天在台南團聚，談起一段段過往，有開心、有難過，不過無論如何，老師就是他們的精神堡壘，而李增昌也允諾「只要老骨頭還行，會一直擔任指導老師」，繼續帶領年輕的學生們橫行山野。

成大山協OB成員每個月固定舉辦登山活動，延續山協情緣。圖／成大登山薪傳協會提供
成大山協OB成員每個月固定舉辦登山活動，延續山協情緣。圖／成大登山薪傳協會提供
成大山協指導老師李增昌（左）與成大登山薪傳協會理事長高紹陞。圖／高紹陞提供
成大山協指導老師李增昌（左）與成大登山薪傳協會理事長高紹陞。圖／高紹陞提供
成大山協OB成員每個月固定舉辦登山活動，延續山協情緣。圖／成大登山薪傳協會提供
成大山協OB成員每個月固定舉辦登山活動，延續山協情緣。圖／成大登山薪傳協會提供

成大 東海大學 事故

延伸閱讀

影／登山武陵四秀女子受傷額裂眼腫 被救援人員送醫

15歲少年獨攀能高縱走 南投校外會帶學生走5座百岳

2020年山難件數創歷年新高！他們怎麼存活過30天 大事件整理回顧

國中時入圍金馬新人獎 今年選成大不分系繼續人生

相關新聞

成大山協獲120萬捐款 其中有這段經過數十年仍痛心故事

許多山難發生，大家當下只關注到搶救現場，卻很少人注意倖存者留下難以抹滅的傷痕，成大登山協會成立超過一甲子，曾發生五起山難...

賀北商大103周年 馬、游都提謝長廷

另一位是大自己兩屆的學長謝長廷，他們在台大是健言社夥伴，參加辯論賽，沒想到2008年，兩人也一起參加總統選舉，延續了兩人在台大的辯論。馬英九回憶，他當台北市長時謝長廷先是立法委員，後來謝長廷做行政院長，辭職後曾到哈佛大學去進修，那年馬總統回母校哈佛演說，謝就坐在台下還發問，馬也特別向大家介紹這是中華民國行政院前院長，跟謝有非常多的互動。

成大為登山社指導老師過70歲大壽 老中青難忘這段過往

成大登山協會（山協）成立至今65年，是國內大學裡最長壽的學生社團之一，而「鎮社之寶」是社團指導老師李增昌，已擔任34年，...

真理大學承辦 曾文社區大學成果展熱鬧滾滾

台南市曾文社區大學今天在麻豆總爺藝文中心舉辦成果展，與會學員頂著寒風載歌載舞，展現學習成果，會場還推出課程優惠活動，熱鬧...

港生報名來台讀研究所 較去年成長150%

陸委會19日披露的數據顯示，110學年度海外聯合招生中，以「個人申請」報名的香港學士班較去年成長26%、研究所較去年成長...

北商校慶談「校友」謝長廷 馬英九：同選總統結果 各位都知道了

今天是台北商業大學創校103周年校慶，前總統馬英九與立法院長游錫堃均前往祝賀，兩人致詞時也有志一同提到北商校友、駐日代表...

彰化縣第一座校園轉運站候車亭 大葉大學風光啟用

公車沒進校園之前，大葉大學每年發生150多件學生騎機車發生事故，公車進校園之後，事故比率降低2/3，今天大葉大學慶祝建校...

台東大學參加2020世界綠色大學評比 比去年進步55名

台東大學今天宣布，世界綠色大學評比（UI GreenMetric World University Rankings 2...

寶佳捐30億惹議 清大TSE澄清

寶佳集團身陷勞動基金炒股弊案，寶佳創辦人林陳海今年五月捐資卅億給台北政經學院基金會，在清大籌設台北政經學院（ＴＳＥ），預...

超級友善！這所大學身心障礙學生170餘人居中部之冠

雲林縣環球科技大學學生人數並非最多，但多年來致力於打造友善校園，從無障礙空間到身心靈照護，無微不至，讓身心障礙學生很窩心...

大葉大學耶誕城點燈暖身 校慶明登場

彰化縣大葉大學19日將舉辦31週年校慶活動，節能、智慧的「大葉轉運站候車亭」將啟用，學務長洪福源說，今年大葉耶誕城的耶誕...

寶佳創辦人捐30億不單純？台北政經學院基金會駁是誤解

寶佳集團陷入勞動基金炒股弊案，連帶讓清華大學台北政經學院（TSE）辦學經費及相關運作備受外界質疑。台北政經學院基金會發聲...

熱門新聞

探索新聞／雙語教育 連台北市都叫難

壓力反增？ 高中家長：成績沒達標，學習歷程再好也沒用

探索新聞／「雙語國家」差得遠！政府不急 急死家長

探索新聞／雙語有助招生 教師卻陷英語焦慮

港生報名來台讀研究所 較去年成長150%

建幼兒園恐咬傷幼童？桃市國小讓渡3校犬惹關注

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。