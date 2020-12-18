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南二中大學博覽會國外學校搶學生 疫情擋不了升學

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南二中今天舉辦大學博覽會，吸引國內外57校設攤，為明年繁星、大學申請入學做準備。記者鄭惠仁／攝影
台南二中今天舉辦大學博覽會，吸引國內外57校設攤，為明年繁星、大學申請入學做準備。記者鄭惠仁／攝影

台南二中為了幫助學生能依據自己的興趣和性向，正確地選擇大學校系，今天舉辦大學博覽會，共有國內外56所大學擺攤。學生表示，各校都會詳細說明科系特色，以及所規畫的課程，對未來申請學校很有幫助。

南二中輔導主任黃思騰表示，近幾年海外學校積極到校拜會、擺放文宣品介紹，但是設攤招生的機會不多；今年雖然受新冠肺炎影響，導致許多國外大學無法到校拜會，但仍希望能透過在台辦事處的相關機構進行設攤，學生反應也相當熱絡。

參展的新加坡管理學院經理Ivy Ang表示，學生在新加坡管理學院上課，拿到的是合作大學的學位證書，畢業之後的台灣學生有九成畢業生在半年內都能找到理想工作。代表日本松本齒科大學來招生的馮伊俐小表示，日本松本齒科大學目前與哈佛大學及世界各國的知名大學進行共同研究，校內有來自台灣及中國的教職員協助學生適應環境；另外針對留學生，入學後會安排日語輔導課程，並協助學生辦理留學簽證，支援留學生活，學校也有宿舍提供留學生使用。

除了博覽會還有校系介紹講座，今年邀請成功大學教務長王育民向南二中學生說明「不分系學士學位學程」，他強調未來人才的培育是以專業素養、終身學習能力的跨領域人才為目標，因此不分系學士學位學程除必修跨領域問題導向專題外，學生得自組跨學院課程，以助於主動學習、多方探索不同學科領域。

今天共有56所大學設攤，包括台北醫學、中國醫學、中山醫學、高雄醫學、政大、成大、中山、中正、中興等，國外大學有美國天普大學、新加坡管理學院、日本松本齒科大學、澳洲國家教育與技術學院、立命館亞洲太平洋大學、英國文化協會、學術交流基金會美國教育資訊中心等，吸引許多外校學生來參加。。

台南二中今天舉辦大學博覽會，吸引國內外57校設攤，為明年繁星、大學申請入學做準備。記者鄭惠仁／攝影
台南二中今天舉辦大學博覽會，吸引國內外57校設攤，為明年繁星、大學申請入學做準備。記者鄭惠仁／攝影

日本 留學生 新加坡

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