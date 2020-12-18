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寶佳創辦人捐30億不單純？台北政經學院基金會駁是誤解

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北政經學院基金會董事長黃煌雄獲得到企業家捐款，希望仿效英國倫敦政經學院（LSE），籌辦台北政經學院，捐款人之一、寶佳集團創辦人林陳海卻身陷勞動基金炒股弊案，引發外界質疑。本報資料照片
台北政經學院基金會董事長黃煌雄獲得到企業家捐款，希望仿效英國倫敦政經學院（LSE），籌辦台北政經學院，捐款人之一、寶佳集團創辦人林陳海卻身陷勞動基金炒股弊案，引發外界質疑。本報資料照片

寶佳集團陷入勞動基金炒股弊案，連帶讓清華大學台北政經學院（TSE）辦學經費及相關運作備受外界質疑。台北政經學院基金會發聲明表示，台北政經學院經費來自於財團法人台北政經學院基金會，該基金會係由林陳海先生等4人捐贈設立，林陳海先生是以個人財產捐贈30億元，而非寶佳企業，以信託方式，成立基金，且已全部到位。至於外界質疑捐資人捐資意圖，台北政經學院基金會表示「純屬誤解」。

台北政經學院基金會指出，林陳海在完成30億基金捐贈前，並未設定任何回饋條件，迄今也從未介入TSE辦學任何事務，在國內高等教育人文社會領域，由民間個人捐助如此鉅額之資金，純粹基於公益，也沒有提出任何個人或企業「互惠」要求者，實屬難得。

台北政經學院基金會表示，依陳海30億信託基金的契約所載，財團法人台北政經學院基金會為該信託基金的受益人，若信託期間林陳海發生變故，該信託基金無條件轉移給基金會，此充分彰顯林陳海之誠意。

台北政經學院基金會表示，根據財團法人台北政經學院基金會與國立清華大學所簽訂的合作合約書，此30億信託基金每年所孳生之收益用於資助TSE軟硬體各項經費不得少於85%，藉此確保TSE每年辦學經費的穩定性。

外界質疑捐資人捐資意圖，憂心TSE辦學的自主性。台北政經學院基金會表示「純屬誤解」。

清華大學 炒股 勞動基金

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