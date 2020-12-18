寶佳爭議燒向政經學院 清大：始終堅持學術獨立自主

寶佳集團涉勞動基金炒股弊案，寶佳創辦人林陳海捐款30億元給財團法人台北政經學院基金會籌設台北政經學院（TSE），今年5月與清華大學簽15年長約，採「校中校」方式運作，引發外界質疑。對此，清大今早也發出聲明，內容指出，清大辦學始終堅持學術獨立自主，不受學校任何一位捐款人的外力影響，也希望政治人物不要來干涉本校辦學，維持大學學術與教育的乾淨空間。

對於政治評論者金恆煒今日投書，清大表示，投書內容濫予連結政治議題，不以具體事證為基礎，公然謾罵本校辦學，校方表達嚴正抗議。

清大表示，與本校簽約的台北政經學院基金會已說明，目前30億的捐款已全數捐入該基金會並完成信託，捐款人只負責捐錢、不會參與學院運作。基金會的功能則是負責管理基金，每年定期撥孳息的85%以上支持清華大學台北政經學院辦學。基金會的募款來源並不侷限單一，也將爭取獲得其他捐款。

至於台北政經學院是「校中校」的理念，清大指出，清大現有的10個學院，每一個都是校中校，政經學院能做的，每個學院也能做，並沒有差異。大學法修訂後規定「大學設學院，得設系所」，改變了傳統大學以系所為運作單位的做法，是因為社會更為多元、國際競爭更激烈、大學的責任更繁複，系所無法承擔。

清大表示，學校是以「院核心」的理念來運作，各學院在招生選才、學位授予、彈性薪資、甚至研究生的學雜費訂定方面，都可以有自主而不同的做法，已經行之有年。

外界關心台北政經學院的教師聘任，清大強調，台北政經學院與其他10個學院一樣，教師必須完全符合教育人員任用條例以及本校專任教師初聘辦法，也都必須經過「院教評會」及本校「校教評會」的審查。

清大表示，金先生文中錯誤甚多，如朱雲漢先生僅在台北政經學院籌備之初代理一小段時間的院務，目前是由本校教授出任副院長代理院務。台北政經學院第一任院長目前還在校內聘任程序，可望在明年初上任。

清大強調，國立清華大學辦學始終堅持學術獨立自主，不受學校任何一位捐款人的外力影響，也希望政治人物不要來干涉本校辦學，維持大學學術與教育的乾淨空間。