台印AI與水利工程線上論壇 雙方盼強化合作

駐印度代表處、中正大學科研中心今天以視訊會議方式舉辦台印人工智慧（AI）與水利工程雙邊論壇，邀請產官學專家跨領域交流，雙邊期盼強化合作，共計300人上線參與。

駐印度代表處科技組與設在印度理工學院羅帕爾分校（IIT Ropar）的中正大學台印人工智慧海外科研中心17日舉辦台印人工智慧與水利工程雙邊論壇，科技部工程司司長徐碩鴻、印度科技部國際雙邊合作處處長席瓦吉（Chadaram Sivaji）、印度理工學院羅帕爾分校校長達斯（Sarit K. Das）等應邀出席。

在論壇中，IIT羅帕爾分校資工系助理教授達爾（Abhinav Dhall）、土木工程系教授卡許葉坡（DeepakKashyap）、成功大學海洋科技與事務研究所前所長李兆芳、成大資訊工程系教授朱威達等多位專家分享AI如何融入人類日常生活、以AI進行地下水規劃、透過AI深度學習模型進行芒果分類、流體力學對海洋結構的影響等研究課題。

徐碩鴻致詞時表示，水資源管理是全世界重要議題，台灣今年也受乾旱所苦，這次論壇可視為雙邊人工智慧交流的另一里程碑，台印相關領域專家一同參與，討論如何應用人工智慧技術到水利工程上，提升水資源管理效率，相信研究成果讓雙方都能受益。

席瓦吉說，人工智慧及水利工程皆是對台印雙方重要且受關注的議題，更代表雙邊科技合作的緊密交流，以共同解決現有問題。他談到原訂召開的台印網路安全與智慧醫療研討會將延至明年舉行，也期許未來台印持續發揮自身優勢，強化雙邊合作。

達斯說，人工智慧、物聯網（IOT）是世界發展趨勢，台灣除具備關鍵技術，也是IIT羅帕爾分校重要夥伴。水資源管理在印度非常重要，作為農業大國，水資源管理與分配需要龐大資料庫，且運用機器學習提升耕作效率，若台印合作研究出現成果，將可使龐大的印度農民受益。

駐印度副代表陳志浩說，台印都關注水資源管理，例如印度利用AI技術發展「精準農業」（precisionagriculture），台灣則側重AI水情監測與分析，在共享研究理念下合作，將可共同解決各自的問題，共創雙贏。

駐印度代表處科技組長王金燦說，期盼透過本次論壇集結產官學能量，雙方在AI、智慧城市、智慧農業、太空科技、量子學等多個科技領域學習對方長處，台印AI海外科技研究中心也能持續扮演串接台印雙邊交流的重要橋樑，創造國際合作新典範。

中正大學台灣印度人工智慧海外科研中心於2019年7月在旁遮普省魯普納加爾（Rupnagar）印度理工學院羅帕爾分校成立。