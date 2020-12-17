理工科系「錢途光明」！他曝起薪網一看吐槽：算中下層級

許多人都希望大學畢業後可以找到一份高薪、穩定的工作，就有一名網友PO文表示，朋友是理工相關科系畢業，起薪3萬8000元起跳，如果有碩士學位，薪資會更高，原PO提到自己是文組畢業的，因此好奇發問「理工科系出來真的錢途光明？」引發網友熱烈討論。

該名網友在PTT發文表示，朋友的弟弟是化工系畢業，在化學廠上班，做不到幾年就領到5萬月薪，原以為是學校名字有影響，但友人卻說「學校還好，主要是科系，例如資工會寫code，基本上也不怕找不到待遇太差的工作」，讓原PO不禁直呼「我知道理工起薪比文組好，但畢業領3萬8000元欸，各位有出社會的，實際情況真的有差距這麼大喔？」

貼文一出隨即掀起熱議，網友紛紛留言「電資有啊...文組就是慘」、「因為文組一直都在挑戰最低薪資的下限，理組相較之下就顯得高，只是換算工時理組的CP值又不正常」、「文組出來考公職老師不見得差啊」。

不過也有網友表示，「3萬8算錢途光明的話，文組也能做到吧」、「理工4萬是基本，環境限制了你的眼界」、「38K是低標了，對電資來說，就算私立科大也有40K」、「38K起薪算中下層級的了，講出來會覺得有一點丟臉的感覺」。