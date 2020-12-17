花25年找答案...中研院學者「尋租中國」專書獲獎
中研院舉辦的「人文及社會科學學術性專書獎」今揭曉得獎名單，共5人獲獎。其中，中研院社會學研究所研究員吳介民以「尋租中國：台商、廣東模式與全球資本主義」獲獎，吳介民回溯，年輕時拍紀綠片曾發豪語要「用5年、10年尋找答案」，想不到25年後才出書回應問題。此書對他而言是「了卻惦念，也獲得前進能量」，他也認為，剖析中國發展的優點及弱點，台灣才能更加自信、平衡地評估自身經濟現狀與出路。
中研院院長廖俊智致詞時表示，希望藉由設立專書獎項，激勵國內從事人文研究的學者投入專書寫作，累積人類知識基礎。
中研院指出，中研院設立「人文及社會科學學術性專書獎」初衷，是為了平衡學界過度偏重期刊發表的氛圍，期許學者藉由專書出版，有系統地傳播知識、持續深化社會涵養，厚植我國人文社科領域的學術研究基礎，今年邁入第9屆，評審從38件申請案中選出5本專書，其中包括2本英文著作、3本中文著作，主題涵蓋社會學、歷史學、哲學、中國文學及語言學。
本屆得獎的「尋租中國：台商、廣東模式與全球資本主義」，從全球價值鏈的視野出發，探討中國向資本主義轉化過程中，地方政府如何與外資合組成長聯盟，參與價值利益分配，而台商更是協助中國對抗全球價值鏈霸權的重要角色。
評審指出，中國發展模式與日本、韓國和台灣的發展軌跡迥然不同，此書深化對於東亞國家發展模式的理解，是當代中國研究經典之作。
吳介民表示，本書出版動機可回溯到年輕時拍攝的紀綠片「台胞」，當年他曾發下豪語「會用5年、10年去尋找答案」，想不到25年後才出版此書回應當時問題。他認為，剖析中國發展優點與弱點，台灣才能更加自信、平衡地評估自身經濟現狀與出路。今天他也在典禮上分享多張中國田野照片。
第9屆中研院「人文及社會科學學術性專書獎」得獎名單：中研院社會學研究所研究員吳介民以「尋租中國：台商、廣東模式與全球資本主義」、成功大學歷史學系副教授李鑑慧「動員傳統：英國第一波動物捍衛運動」、政治大學哲學系特聘教授林遠澤「從赫德到米德—邁向溝通共同體的德國古典語言哲學思路」、台灣大學中國文學系教授曹淑娟「在勞績中安居―晚明園林文學與文化」、中正大學語言學研究所特聘教授麥傑（James Myers）「漢字語法規則：拼寫系統中形式模式的生成知識」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言