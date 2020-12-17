花25年找答案...中研院學者「尋租中國」專書獲獎

中研院舉辦的「人文及社會科學學術性專書獎」今揭曉得獎名單，共5人獲獎。其中，中研院社會學研究所研究員吳介民以「尋租中國：台商、廣東模式與全球資本主義」獲獎，吳介民回溯，年輕時拍紀綠片曾發豪語要「用5年、10年尋找答案」，想不到25年後才出書回應問題。此書對他而言是「了卻惦念，也獲得前進能量」，他也認為，剖析中國發展的優點及弱點，台灣才能更加自信、平衡地評估自身經濟現狀與出路。

中研院院長廖俊智致詞時表示，希望藉由設立專書獎項，激勵國內從事人文研究的學者投入專書寫作，累積人類知識基礎。

中研院指出，中研院設立「人文及社會科學學術性專書獎」初衷，是為了平衡學界過度偏重期刊發表的氛圍，期許學者藉由專書出版，有系統地傳播知識、持續深化社會涵養，厚植我國人文社科領域的學術研究基礎，今年邁入第9屆，評審從38件申請案中選出5本專書，其中包括2本英文著作、3本中文著作，主題涵蓋社會學、歷史學、哲學、中國文學及語言學。

本屆得獎的「尋租中國：台商、廣東模式與全球資本主義」，從全球價值鏈的視野出發，探討中國向資本主義轉化過程中，地方政府如何與外資合組成長聯盟，參與價值利益分配，而台商更是協助中國對抗全球價值鏈霸權的重要角色。

評審指出，中國發展模式與日本、韓國和台灣的發展軌跡迥然不同，此書深化對於東亞國家發展模式的理解，是當代中國研究經典之作。

吳介民表示，本書出版動機可回溯到年輕時拍攝的紀綠片「台胞」，當年他曾發下豪語「會用5年、10年去尋找答案」，想不到25年後才出版此書回應當時問題。他認為，剖析中國發展優點與弱點，台灣才能更加自信、平衡地評估自身經濟現狀與出路。今天他也在典禮上分享多張中國田野照片。