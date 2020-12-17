快訊

陳時中盼俄舞團住福華飯店隔離 北市府反對：應赴集中檢疫所

又一國家元首中鏢 法國總統馬克宏確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他好奇什麼科系冷門出路卻不錯？ 網友狂推這兩個

聯合新聞網 / 綜合報導
網友點名這「兩大科系」低調賺，示意圖。圖／Ingimage
網友點名這「兩大科系」低調賺，示意圖。圖／Ingimage

大學時修習的科系與職涯發展緊密相連，在就業上也有不同的影響。有網友分享，網路上大多都是討論熱門科系，便好奇發問，「有沒有人知道『低調好、低調賺』的科系推薦？」

一名網友於《PTT》上發問，就他觀察下來，看板上的文章大多以哪些科系過譽或讀了會後悔萬分的科系分析，但卻鮮少看到網友們推薦低調冷門卻出路不錯的科系，便決定發問，「有沒有人知道哪些科系是低調好的？」

有網友點名幾個冷門科系，「會計啊，不管什麼學校畢業的都一樣找得到工作」、「環衛，進去門檻不高，認真念出來考牌，工作機會追著你跑」、「俄文、義文這些冷門的第二外語，畢業因為圈子小競爭者少都混很好」、「商船啊，輕鬆就破百萬」、「地質，看蠻多人都去中油，薪水也不錯」。

其中「藥學及生科」被不少網友點名，「藥學不錯啦！就低調公務員科系」、「藥理、藥學之類的」、「藥學也要考到照才有用」、「絕對是生科系」、「生科超低調，低調賺的」、「生科系啊，系友在各行各業都有發展」。

薪水 職涯 PTT

延伸閱讀

她察覺衣服洗完香到不行 一問發現男友「假會」：根本災難

拉麵裡放海苔的「真正原因」 內行人：給你這樣用的！

「走道vs靠窗」坐車怎麼選？ 內行曝八字真言

滷肉飯加10元飯！男一揭餐盒傻眼 網神回「每口都是淚」

相關新聞

他好奇什麼科系冷門出路卻不錯？ 網友狂推這兩個

大學時修習的科系與職涯發展緊密相連，在就業上也有不同的影響。有網友分享，網路上大多都是討論熱門科系，便好奇發問，「有沒有人知道『低調好、低調賺』的科系推薦？」

清大生憂政經學院遭「租界」 黃煌雄：寶佳未介入辦學

寶佳集團創辦人林陳海捐贈30億元給促轉會前主委黃煌雄籌設台北政經學院（TSE），今年5月與清華大學簽15年長約，採「校中...

南華大學安排越南生超時打工 教部：110年停招境外生

南華大學約20名越南專班學生近期傳出被校方統一安排在飯店打工，每周僅上課兩天，打工工時疑似超過20小時。教育部高教司長朱...

越南專班學生超時打工 教部決議南華停招境外生

南華大學約廿名越南專班學生近期傳出被校方統一安排在飯店打工，每周僅上課兩天，打工工時疑似超過廿小時。教育部高教司長朱俊彰...

花25年找答案...中研院學者「尋租中國」專書獲獎

中研院舉辦的「人文及社會科學學術性專書獎」今揭曉得獎名單，共5人獲獎。其中，中研院社會學研究所研究員吳介民以「尋租中國：...

教育部表揚品德教育特色學校 下午在遠東科大頒獎

教育部今天在遠東科大舉行「109年教育部品德教育特色學校觀摩與表揚大會」，正修科大、高雄市中山工商、台南市成功國小等40...

明道大學植保機隊今成軍 一照多用好像捧金飯碗

台灣農村人口老化，人力外移，政府鼓勵發展智慧農業，明道大學精緻農業系導入農用無人機培訓課程，第一批學生有35人考取可操控...

陽明交通大學合併將拆校銜名牌！學生：簡稱「陽交大」很難聽

陽明大學和交通大學擬於明年2月合併為國立陽明交通大學，為了因應合校之需要，預計在明年1月25日拆除現有校銜名牌，新校銜名牌為「國立陽明交通大學」，許多同學也紛紛相約拍照留念，也有人表示不喜歡新校名。

國中時入圍金馬新人獎 今年選成大不分系繼續人生

國中時曾以電影《誰先愛上他的》入圍第55屆金馬獎「最佳新演員獎」的黃聖球，今年透過特殊選才管道，錄取成功大學全校不分系。...

陽明交大合校後校務多 候選人首創「校務長」等4職

陽明大學及交通大學擬於明年2月合併為國立陽明交通大學，首任校長遴選小組今天在交通大學舉辦治校理念說明會，三名候選人依序發...

志玲姊姊恩師洪偉明執教鞭 崑山科大聘講座教授

培育時尚演藝人才，有「時尚教父」之稱的洪偉明，經崑山科大聘為講座教授，昨由校長李天祥校長親自頒聘書，將前往學校授課。

日本學生畢旅不能來台 私大生組團導覽北部4景點

新冠肺炎疫情限制跨國移動，大同大學表示，校內應外系學生規畫化身導遊，以直播方式，透過鏡頭帶著日本橫手市清陵高中的畢業生，...

熱門新聞

陽明交通大學合併將拆校銜名牌！學生：簡稱「陽交大」很難聽

放馬過來！南一中百年校慶辦文章找錯字活動 1字1萬元

陽明交大合校後校務多 候選人首創「校務長」等4職

學生論文染紅「我國」被改「台灣」 管中閔：不應改字

他好奇什麼科系冷門出路卻不錯？ 網友狂推這兩個

清大生憂政經學院遭「租界」 黃煌雄：寶佳未介入辦學

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。