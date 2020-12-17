他好奇什麼科系冷門出路卻不錯？ 網友狂推這兩個

大學時修習的科系與職涯發展緊密相連，在就業上也有不同的影響。有網友分享，網路上大多都是討論熱門科系，便好奇發問，「有沒有人知道『低調好、低調賺』的科系推薦？」

一名網友於《PTT》上發問，就他觀察下來，看板上的文章大多以哪些科系過譽或讀了會後悔萬分的科系分析，但卻鮮少看到網友們推薦低調冷門卻出路不錯的科系，便決定發問，「有沒有人知道哪些科系是低調好的？」

有網友點名幾個冷門科系，「會計啊，不管什麼學校畢業的都一樣找得到工作」、「環衛，進去門檻不高，認真念出來考牌，工作機會追著你跑」、「俄文、義文這些冷門的第二外語，畢業因為圈子小競爭者少都混很好」、「商船啊，輕鬆就破百萬」、「地質，看蠻多人都去中油，薪水也不錯」。

其中「藥學及生科」被不少網友點名，「藥學不錯啦！就低調公務員科系」、「藥理、藥學之類的」、「藥學也要考到照才有用」、「絕對是生科系」、「生科超低調，低調賺的」、「生科系啊，系友在各行各業都有發展」。