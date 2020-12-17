陽明交通大學合併將拆校銜名牌！學生：簡稱「陽交大」很難聽

陽明大學和交通大學擬於明年2月合併為國立陽明交通大學，為了因應合校之需要，預計在明年1月25日拆除現有校銜名牌，新校銜名牌為「國立陽明交通大學」，許多同學也紛紛相約拍照留念，也有人表示不喜歡新校名。

臉書社團「交大學生聯合會」今日發文表示，因應交大與「國立陽明大學」合校之需，預計於明年1月25日拆除現有校銜名牌。歡迎交大同學、老師及校友，於拆除前至各校區與「國立交通大學」校銜名牌合影留念，收藏珍貴回憶，而新校銜名牌將於明年2月1日正式揭幕。

而合併後將改稱「國立陽明交通大學」，除了有學生相約拍照留念外，也有不少學生反應「不喜歡新校名！」、「終於還是等到這一天…」、「難過，這麼有歷史意義的名字要消失了」，也有人認為簡稱「陽交大」很難聽。

日前舉辦首任校長遴選小組治校理念說明會，候選人不約而同表示不一定要有主校區，三名候選人16日晚上6時赴交大說明治校理念，之後由兩校服務滿一年以上的編制內專任教師、研究人員及專業技術人員，針對第一階段校長候選人行使同意權，達到同意門檻者為第二階段校長候選人。