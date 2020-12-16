陽明交大合校後校務多 候選人首創「校務長」等4職

陽明大學及交通大學擬於明年2月合併為國立陽明交通大學，首任校長遴選小組今天在交通大學舉辦治校理念說明會，三名候選人依序發表治校理念。兩校合校後校區增加、行政變繁重，候選人林一平表示將自創健康長、法務長、資訊長，整合既有編制沒照顧到的領域。候選人林奇宏則要在每個代表校區設校務長，做為合校初期溝通窗口。

教務長、學務長都是國內大學普遍設立的主管職務，不過陽明交大合校後校地龐大，將有九個校區，橫跨多個縣市；兩校既有文化、行政習慣也不同，諸多軟硬體都有待新校長整合。

校長候選人今天發表治校理念，交大資工系教授林一平表示將增設健康長，一大原因是陽明交大設有醫院，將找醫院代表擔任這個角色，不只負責身體醫療，也落實兩校師生都關注的師生心理健康維護。另外還將設資訊長和法務長，整合兩校同領域事務。

另一候選人、交大台聯大系統副校長林奇宏則提議增設「校務長」，若成行，將是全國首例。林奇宏解釋，兩校文化、行政做法不同，合校初期，他預計在每個代表校區設校務長，做為合校初期溝通窗口。

每名校長候選人發表理念後，會場開放觀眾提問。交大場多名教師出席，有教師表示，陽明交大合校後，排名反而往下掉，實在不太好看。另有陽明大學校友質疑，合校是交大對陽明的商業掠奪，透過併校直接取得一個醫學院，陽明一直有反對合校的聲音。他擔憂，交大人數比陽明多，較易促成有利交大的決策，稀釋陽明的特色。

林奇宏對此表示，有關國際排名，他會和發布排名的國際機構溝通，告知陽明大學、交通大學、陽明交通大學三所學校是一樣的學校，不會讓陽明交大被相關機構誤認為全新學校。

另有聽眾關注合校後校內資源分配問題，他舉例，科技部有些專案、計畫限定每校派一組人，校長會如何做出決策？北醫大醫學資訊所教授李友專表示，限定名額只好安排校內競爭，但會找院士、專家等第三方人士來評選，選出代表學校的人。

林奇宏則強調會協調資源，比如科技部計畫都是產業端，但校內也有科學端研究，就會做一些統籌調配。他也認為學院間的界線需要打破。不過最後由誰取得資源，以及如何評選，都不會是他一個人拍板定案，將廣為徵詢各界建言。

交大場說明會今天晚上9時20分落幕，之後將由兩校服務滿一年以上的編制內專任教師、研究人員及專業技術人員，針對第一階段校長候選人行使同意權，達到同意門檻者為第二階段校長候選人。