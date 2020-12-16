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政院版本退場條例 校長均表支持

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

對於行政院日前通過《私立高級中等以上學校退場條例草案》私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾15日受訪指出，《私校法》規定已可避免校產遭任意處分，且由主管機關派專任教職員擔任董事，與公益董事的立意沒有不同。台北商業大學校長張瑞雄則認為，私校本就是董事會創辦，選擇轉型是董事會的自由。

財產信託多此一舉

私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾指出，《私立高級中等以上學校退場條例草案》其實有相當多的內容在《私校法》第七章已有記載，修《私校法》其實比立新法快上許多。

針對教育部版本原有的財產信託，吳永乾表示，信託其實沒有必要，因《私校法》第七章已明文規定私校若要移轉財產，都須經過董事會決議和主管機關核准，現行規定已可避免校產遭任意處分，就不需再增加信託的手續，「信託也會有費用，當私校要面臨解散，沒有必要再多一筆支出。」他認同退場條例刪除財產信託的部分。

至於公益董事部分，吳永乾表示，行政院版本的退場條例還是有公益董事，由主管機關派該校專任教職員擔任，他覺得教職員與學校之間有利害關係，許多教職員算是董事會的監督單位，以及引進 1位社會公正人士擔任監察人，基本上他支持政院版新草案。

不應限制私校轉型

台北商業大學校長張瑞雄則指出，主要癥結在於私校退場財產必須充公，導致許多私校寧可少數學生苦撐著也不願退場，私校主張清算後若有結餘，董事會可拿回部分財產，這部分很多人反對，但行政院版本的退場條例，是提供私校轉型的轉圜空間。

張瑞雄認為，退場條例沒有什麼不合理之處，因為私校本就是董事會創辦，不辦學校轉型是董事會的選擇，不能限制不可轉型。他指出，教育部要考慮的是學生的教育品質，若私校教育品質不好，就應讓私校停辦，當然也要讓私校轉型；土地、校舍都是私校董事會自費興建，「若說教育部過去有補助，那也是補助學生，不能說財產是國家的。」

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世新大學 行政院 教育部

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