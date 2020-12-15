快訊

台中驚傳陌生男「當街搶嬰」 婦人買菜見嬰兒車遭推走

慘！白宮侍衛長新冠病情嚴重右腳掌截肢 醫藥費破百萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我選手最佳成績！ 成大生獲亞洲建築新人戰大賽冠軍

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成功大學建築系4年級學生黃敬家建築提案「A Wrapped Boulevard」，參加第9屆亞洲建築新人戰大賽（ACARA），與新加坡、中國並列冠軍，創下台灣選手參賽最佳成績。圖／成大提供
成功大學建築系4年級學生黃敬家建築提案「A Wrapped Boulevard」，參加第9屆亞洲建築新人戰大賽（ACARA），與新加坡、中國並列冠軍，創下台灣選手參賽最佳成績。圖／成大提供

成功大學建築系4年級學生黃敬家建築提案「A Wrapped Boulevard」以台南美術館二館周邊巷弄為設計靈感，參加第9屆亞洲建築新人戰大賽（ACARA）與新加坡、中國並列冠軍，創下台灣選手參賽最佳成績。

第9屆亞洲建築新人戰大賽（ACARA）競賽主題為「文化橋梁和地區歷史」，共有來自14個國家24名學生參與。黃敬家的作品在台南美術館旁開闢一條小徑，是一個有趣的切入點，同時也整合台南街道與台南美術館所要表現的建築語彙。

坐落在台南市中西區忠義路二段的台南美術館二館（南美館），潔白純粹、強烈的建築風貌2019年開幕即成為台南熱門旅遊景點，然而巨大的尺度卻和周圍環境產生斷裂。因此，黃敬家希望藉由「A Wrapped Boulevard」去連結台南美術館與周圍街道巷弄的關係。以堆疊量體的方式呼應南美館的設計，但以不規則的形狀呼應巷弄曲折的紋理。

來自新竹的黃敬家，大三建築設計課程從尋找台南美術館的在地連結出發，親自走訪永福路、友愛街、府中街等南美館周圍街道，發現台南巷弄有著豐富多變的空間體驗，「巷弄有時會轉彎，有時會變成一個人群可以聚集的廣場，而有時候我們會走到一個巷弄的終點。走訪巷弄時可以透過窗戶看見不同家庭的故事，抬頭也能發現不同形狀的天空」。黃敬家表示，這些都是台南獨有，而且非常迷人的生活街景。

「A Wrapped Boulevard」主要探討人類如何在城市與建築中移動，設計提案中的大道從台南美術館南側友愛街與永福路十字路口開始，終點在府前路上的司法博物館，中間會有通往南美館和重要景點的小巷子。

黃敬家表示，希望用浮在二樓的散步路徑，重新詮釋台南的巷弄語彙，並且連結從大馬路到小巷弄的空間行走經驗。

比起騎單車，黃敬家認為走路漫遊，隨興徒步更有趣，「走路是很適合欣賞東西的速度，常會挖掘很多有趣的小角落，發現意外驚喜」。黃敬家「A Wrapped Boulevard」以林蔭大道的概念，創造漫遊者穿梭虛實，室內與室外的空間轉換。不規則的小量體堆積設計，「A Wrapped Boulevard」希望成為台南美術館融合周圍地貌的延伸，甚至將南美館的背面轉向正面，另闢一條遊覽路徑。

成功大學建築系4年級學生黃敬家建築提案「A Wrapped Boulevard」，參加第9屆亞洲建築新人戰大賽（ACARA），與新加坡、中國並列冠軍，創下台灣選手參賽最佳成績。圖／成大提供
成功大學建築系4年級學生黃敬家建築提案「A Wrapped Boulevard」，參加第9屆亞洲建築新人戰大賽（ACARA），與新加坡、中國並列冠軍，創下台灣選手參賽最佳成績。圖／成大提供
成功大學建築系4年級學生黃敬家建築提案「A Wrapped Boulevard」，參加第9屆亞洲建築新人戰大賽（ACARA），與新加坡、中國並列冠軍，創下台灣選手參賽最佳成績。圖／成大提供
成功大學建築系4年級學生黃敬家建築提案「A Wrapped Boulevard」，參加第9屆亞洲建築新人戰大賽（ACARA），與新加坡、中國並列冠軍，創下台灣選手參賽最佳成績。圖／成大提供
成功大學建築系4年級學生黃敬家建築提案「A Wrapped Boulevard」，參加第9屆亞洲建築新人戰大賽（ACARA），與新加坡、中國並列冠軍，創下台灣選手參賽最佳成績。圖／成大提供
成功大學建築系4年級學生黃敬家建築提案「A Wrapped Boulevard」，參加第9屆亞洲建築新人戰大賽（ACARA），與新加坡、中國並列冠軍，創下台灣選手參賽最佳成績。圖／成大提供

台南美術館 建築

延伸閱讀

第八屆台大盃簡報大賽「話藍圖」 決賽圓滿落幕

經濟部搶鮮大賽10年有成 超過8萬學生激盪創意 點燃創新創業火種

高球／5桿落後大逆轉 南韓女將美國女子公開賽奪冠

玉山攜南美館 修復藝術品

相關新聞

我選手最佳成績！ 成大生獲亞洲建築新人戰大賽冠軍

成功大學建築系4年級學生黃敬家建築提案「A Wrapped Boulevard」以台南美術館二館周邊巷弄為設計靈感，參加...

蘭嶼網美景點藏禁地 原民生拍現代巫醫、地名反思獲獎

教育部今舉行第7屆「MATA獎-大專校院學生原住民族主題影音競賽」頒獎典禮，今年共吸引60件作品，計228位同學參賽角逐...

陽明交大合校後校本部在哪？3名候選人這麼說

陽明大學及交通大學擬於明年2月合併為國立陽明交通大學，首任校長遴選小組今天在陽明大學舉辦治校理念說明會，三名候選人依序發...

【大學法破口／上】扯！私大校長1人兼5職「完全合法」 工程博士還兼烘焙系主任

之前康寧大學遭爆一位副教授身兼5系系主任，引發外界譁然，教育部表示將入校調查。不過，這並不是特例，更不是最誇張的，本報調查，位於台南的一間私立大學校長，除校長一職外，還身兼副校長、餐旅管理學院院長、幼教系系主任和教育實習中心主任，誇張的是，這位「工程博士」去年當副校長時，還曾兼過1年的烘焙系系主任，堪稱最忙的「斜槓校長」。

影／被詛咒的階梯？ 彰師大這一格階梯連環摔原因找到了

彰化彰師大寶山校園昨天作為家扶愛心園遊會的場地，但有一處階梯接連造成民眾踉蹌跌倒，有人將影片貼上網路社群，並稱該處是「被...

雲嘉首間國防學士班成立 免學雜費每月補助1.2萬獎學金

中正大學與國防部簽署合作同意書，成為雲嘉地區第一所開辦「國防學士班」的大專院校，預計招收10至25人，錄取學生將可獲得國...

私大校長也流行斜槓人生 工程博士還能當烘焙系主任

這幾年吹起「斜槓」風，很多年輕人為了生計，身兼多職，也就是外界所稱的「斜槓青年」。不過，令人意外的是，在大學裡早已比比皆...

解密催化劑助攻「氫經濟」 大學科研登國際期刊

台灣科技大學與中山大學團隊在光觸媒「釩酸鉍」表面上進行光電催化反應，可使生質柴油廠的廢產物甘油，轉換成高經濟價值產物「二...

體保生主修企管、地政吃不消 台政擬設運動學士班

「把政大雄鷹（男子籃球校隊）們放在地政系，要讀原文書、考土地法，課業有可能All Pass嗎？」一名網友在匿名線上論壇拋...

私立科大畢業一年就獲保險業MDRT 張智捷分享秘辛

百萬圓桌會員（MDRT）被比喻為「壽險業奧斯卡」美譽，台北城市科技大學企管系校友張智捷畢業一年，憑藉愛雞婆、重承諾的工作...

外籍血汗學工亂象 教育部「查無不法」能信？

國內過去發生多起大學外籍生淪血汗學工亂象，但違法情況明明存在多年，主管機關教育部卻總要等校內吹哨者或立委揭發、媒體披露，才緊急組專案小組入校調查。但在所謂專案小組真正介入的空窗期，學校早就開始滅證、「摸頭」外籍生，教育部真能查到真相，還是遇到關係好的校長或民代，就縮手、退讓？

教部一年投入12億推大學社會責任 217計畫線上一次看

因疫情影響，2020大學社會實踐博覽會今起在線上登場，共計97所大專校院、217個USR計畫共襄盛舉。教育部長潘文忠表示...

熱門新聞

改當清潔員也失敗 4萬名體育班學生後來怎麼了？

陽明交大合校後校本部在哪？3名候選人這麼說

中小學體育班存廢 引發議論

六成國中體育生 銜接不上高中

台大每學期擬縮短為16周 明天辦公聽會徵詢意見

110學測地科／想在學測自然科拿高分？ 一定要看地科如何攻略

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。