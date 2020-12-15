我選手最佳成績！ 成大生獲亞洲建築新人戰大賽冠軍

成功大學建築系4年級學生黃敬家建築提案「A Wrapped Boulevard」以台南美術館二館周邊巷弄為設計靈感，參加第9屆亞洲建築新人戰大賽（ACARA）與新加坡、中國並列冠軍，創下台灣選手參賽最佳成績。

第9屆亞洲建築新人戰大賽（ACARA）競賽主題為「文化橋梁和地區歷史」，共有來自14個國家24名學生參與。黃敬家的作品在台南美術館旁開闢一條小徑，是一個有趣的切入點，同時也整合台南街道與台南美術館所要表現的建築語彙。

坐落在台南市中西區忠義路二段的台南美術館二館（南美館），潔白純粹、強烈的建築風貌2019年開幕即成為台南熱門旅遊景點，然而巨大的尺度卻和周圍環境產生斷裂。因此，黃敬家希望藉由「A Wrapped Boulevard」去連結台南美術館與周圍街道巷弄的關係。以堆疊量體的方式呼應南美館的設計，但以不規則的形狀呼應巷弄曲折的紋理。

來自新竹的黃敬家，大三建築設計課程從尋找台南美術館的在地連結出發，親自走訪永福路、友愛街、府中街等南美館周圍街道，發現台南巷弄有著豐富多變的空間體驗，「巷弄有時會轉彎，有時會變成一個人群可以聚集的廣場，而有時候我們會走到一個巷弄的終點。走訪巷弄時可以透過窗戶看見不同家庭的故事，抬頭也能發現不同形狀的天空」。黃敬家表示，這些都是台南獨有，而且非常迷人的生活街景。

「A Wrapped Boulevard」主要探討人類如何在城市與建築中移動，設計提案中的大道從台南美術館南側友愛街與永福路十字路口開始，終點在府前路上的司法博物館，中間會有通往南美館和重要景點的小巷子。

黃敬家表示，希望用浮在二樓的散步路徑，重新詮釋台南的巷弄語彙，並且連結從大馬路到小巷弄的空間行走經驗。

比起騎單車，黃敬家認為走路漫遊，隨興徒步更有趣，「走路是很適合欣賞東西的速度，常會挖掘很多有趣的小角落，發現意外驚喜」。黃敬家「A Wrapped Boulevard」以林蔭大道的概念，創造漫遊者穿梭虛實，室內與室外的空間轉換。不規則的小量體堆積設計，「A Wrapped Boulevard」希望成為台南美術館融合周圍地貌的延伸，甚至將南美館的背面轉向正面，另闢一條遊覽路徑。