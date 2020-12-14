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陽明交大合校後校本部在哪？3名候選人這麼說

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
陽明大學及交通大學擬於明年2月合併為國立陽明交通大學，在陽明大學舉辦治校理念說明會，校長候選人李友專（右）回答師生疑問。圖／取自陽明大學YouTube頻道
陽明大學及交通大學擬於明年2月合併為國立陽明交通大學，在陽明大學舉辦治校理念說明會，校長候選人李友專（右）回答師生疑問。圖／取自陽明大學YouTube頻道

陽明大學及交通大學擬於明年2月合併為國立陽明交通大學，首任校長遴選小組今天在陽明大學舉辦治校理念說明會，三名候選人依序發表治校理念。入場的陽明大學學生關注合校後校址在哪，候選人不約而同表示不一定要有主校區，「可設郵政信箱」。至於校務會議代表能否增加，候選人強調廣納學生建言，但未做出具體承諾。

陽明交大三名校長候選人為交大資工系教授林一平、交大台聯大系統副校長林奇宏，以及北醫大醫學資訊所教授李友專。

今天台下約30名聽眾，有學生詢問，候選人在學則制定、校務基金管理、教師評選三件事上，能納入多少學生建言，以及校務會議學生代表能否增加？林奇宏表示，三件事都與學生有關，肯定會邀學生參與。不過是不是透過校務會議來進行，他未直接承諾，保留討論空間。

李友專則說，學生能參與哪些校務，建議由學生自己來決定，他也會用學生喜歡的溝通管道進行。如果學生對學校不滿意，畢業後變成怨恨母校的校友，對學校並無好處。

學生也好奇合校後校址和主校區設在哪，林奇宏反問「一定要有主校區嗎？」如果主、副意味位階有差異，不一定要設主校區。至於校址，他和李友專都表示「可設郵政信箱」。目前的校址由兩校抽籤決定，設在新竹。

陽明學生也說，陽明師生共治的程度優於交大，候選人當選後如何融合兩校文化？林一平和林奇宏主張兼容並蓄，李友專則說，陽明交大可以創造新的文化，讓校園具備國際化、跨領域等特質。

除回答師生問題，三人也發表治校理念。資工背景的林一平在行政運作上著墨許多，他主張設置資訊長，支撐全校性的大數據和AI中心，以及強大的彈性運算，支持所有學院和智慧醫院。

林一平也主張改造傳統大學直線型的行政流程，改成垂直、水平的矩陣式行政流程。垂直端以副校長為主幹，保有陽明、交大優異本質，和兩校傳統；水平則以教務長等一級行政主管為主幹，橫跨校區和醫院群的合作和整併，並由校長肩負全責。

陽明、交大合併後有九個校區、橫跨五個縣市，關注校區地理分布的林奇宏主張，校區間除提供交通服務，可透過科技實時連結，開發新穎教學模式和行政單位的行動服務。他也表示，合校進程要由下而上傾聽，決策機制透明化。

李友專主張陽明交大爭取成立學士後醫學系，強化生物醫學和理工社科的跨領域博士養成，目標是增加1000名國際生和博士生。他強調，陽明、交大兩校是理工和生醫強強聯手，能朝百大名校邁進。他預計合校首年先推動行政單位合併，學術單位可於次年合併。

陽明場說明會今天晚上9時20分落幕，三名候選人16日晚上6時將赴交大說明治校理念，之後由兩校服務滿一年以上的編制內專任教師、研究人員及專業技術人員，針對第一階段校長候選人行使同意權，達到同意門檻者為第二階段校長候選人。

選出第二階段候選人後，校長遴選小組預計12月底進行第二階段審查，明年1月10日選出新校長。新校長將於明年2月1日陽明交大揭牌後正式上任。

陽明大學及交通大學擬於明年2月合併為國立陽明交通大學。圖／聯合報系資料照片
陽明大學及交通大學擬於明年2月合併為國立陽明交通大學。圖／聯合報系資料照片
陽明大學及交通大學擬於明年2月合併為國立陽明交通大學，三名校長候選人（左至右）為李友專、林一平、林奇宏。圖／聯合報系資料照片
陽明大學及交通大學擬於明年2月合併為國立陽明交通大學，三名校長候選人（左至右）為李友專、林一平、林奇宏。圖／聯合報系資料照片

交大 校長遴選 北醫大

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