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雲嘉首間國防學士班成立 免學雜費每月補助1.2萬獎學金

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
中正大學與國防部合作開辦雲嘉首間「國防學士班」，由中正大學校長馮展華（左）與國防部副參謀總長執行官徐衍璞（右）共同簽署。圖／中正大學提供
中正大學與國防部合作開辦雲嘉首間「國防學士班」，由中正大學校長馮展華（左）與國防部副參謀總長執行官徐衍璞（右）共同簽署。圖／中正大學提供

中正大學國防部簽署合作同意書，成為雲嘉地區第一所開辦「國防學士班」的大專院校，預計招收10至25人，錄取學生將可獲得國防部補助4年學雜費全免、每月1萬2千元生活津貼等，畢業後也將依專長分發軍中單位入伍服役5年。

國防學士班規劃以中正大學現有學士班科系辦理招生與培育，錄取學生將被分發至各學系，除了平時修讀所屬學系課程，另也利用假日、寒暑假到國防部指定的教育中心或地點參與軍事訓練，畢業後再分發至專長相符的軍中單位，服役至少5年，預計招收10至25人。

國防部副參謀總長執行官徐衍璞表示，「備戰以人才為本」，國防部自106年起即發展多元化取才並與各大學合作提供錄取學生福利待遇，包含大學4年學雜費全免、每月1萬2千元生活津貼等補助，希望吸引優秀人才。

中正大學校長馮展華表示，校內共七大學院，分布的領域多元，如犯罪防治、勞工關係、社會福利、心理系等學系，都是國軍培育人才的選擇。

中正大學校方表示，此次簽約後將與台大、政大、成大等校一同加入培育新世代軍事人才的行列，達成國防與教育的跨域合作，善盡大學社會責任。

中正大學與國防部合作開辦雲嘉首間「國防學士班」，由中正大學校長馮展華（左）與國防部副參謀總長執行官徐衍璞（右）共同簽署。圖／中正大學提供
中正大學與國防部合作開辦雲嘉首間「國防學士班」，由中正大學校長馮展華（左）與國防部副參謀總長執行官徐衍璞（右）共同簽署。圖／中正大學提供
中正大學與國防部簽署合作同意書，成為雲嘉地區第一所開辦「國防學士班」的大專院校，預計招收10至25人。圖／中正大學提供
中正大學與國防部簽署合作同意書，成為雲嘉地區第一所開辦「國防學士班」的大專院校，預計招收10至25人。圖／中正大學提供

國防部 中正大學

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