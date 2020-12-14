私大校長也流行斜槓人生 工程博士還能當烘焙系主任

這幾年吹起「斜槓」風，很多年輕人為了生計，身兼多職，也就是外界所稱的「斜槓青年」。不過，令人意外的是，在大學裡早已比比皆是，但斜槓的不是四處打工的學生，而是四處兼校內職的老師甚至是校長。

本報調查，台南的一間私立大學校長，身兼副校長、餐旅管理學院院長、幼教系系主任和教育實習中心主任，誇張的是，這位「工程博士」去年當副校長時，還曾兼過一年的烘焙系系主任，堪稱最忙的「斜槓校長」。至於一人兼任多系系主任在中南部私立大學更是家常便飯了。

不過，這種情況可是完全合法。原來在大學法中只規定系主任需是副教授身分，卻沒規定一人可以兼多少職務，這種制度的破口，也導致這種不合理卻合法的現象。至於為什麼要一人身兼多職，有的是為了省錢，有的則是找不到人，但不論是哪個理由，受害的都是無辜的學生。

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