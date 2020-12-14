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解密催化劑助攻「氫經濟」 大學科研登國際期刊

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣科技大學與中山大學團隊，發現在光觸媒「釩酸鉍」表面上的光電催化反應，可使廢產物甘油轉換成高經濟價值產物，且轉換過程中，甘油水溶液中的水也會分解成氫氣，成為乾淨能源。圖／台灣科技大學提供
台灣科技大學與中山大學團隊，發現在光觸媒「釩酸鉍」表面上的光電催化反應，可使廢產物甘油轉換成高經濟價值產物，且轉換過程中，甘油水溶液中的水也會分解成氫氣，成為乾淨能源。圖／台灣科技大學提供

台灣科技大學與中山大學團隊在光觸媒「釩酸鉍」表面上進行光電催化反應，可使生質柴油廠的廢產物甘油，轉換成高經濟價值產物「二羥基丙酮」，且轉換過程中，甘油水溶液中的水也可分解成氫氣，成為乾淨能源，這項對生質柴油產業有重大影響的研究，獲刊國際期刊「Applied Catalysis B：Environmental」。

為減少使用石化燃料，並降低全球暖化與環境問題，發展乾淨且可再生的替代能源已成為重要的研究課題。台科大表示，由水（H2O）分解產出的氫氣（H2），是目前極有潛力來取代石化燃料的新能源，另一種永續能源生質柴油也受到重視。在生產生質柴油的過程中，大量甘油（C3H8O3）會被產出，若能將這些廢甘油轉化為高經濟價值的產物，勢必能大幅提升生質柴油產業的利益，進而帶動更乾淨、節能環保的永續發展。

台科大化工系副教授江佳穎表示，在全球化學工業所生產的產品中，高達九成、相當每年約9000億美元的產值，是透過催化反應製成的。台科大之前與東京工業大學的國際合作使用氧化銅作為催化物，成功將甘油轉換為高經濟價值產物二羥基丙酮。這次則與中山大學合作，透過光觸媒「釩酸鉍」（BiVO4）進行催化反應，發現透過「釩酸鉍」可吸光的特性，不但能成功轉換成高經濟價值產物二羥基丙酮，更可減少電的使用。

中山大學助理教授邱政超表示，在這項研究中，不同晶面的釩酸鉍奈米顆粒催化效果有明顯差別，因此，透過密度泛函理論，以量子力學方法，進行原子尺度的計算，模擬釩酸鉍的不同晶面與反應物甘油的相互作用。透過這樣的模擬技術，找到釩酸鉍的一個最佳表面，讓甘油轉化率有最佳效果。

中山大學 台科大

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