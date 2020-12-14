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體保生主修企管、地政吃不消 台政擬設運動學士班

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
圖為泰山高中男子籃球隊。本報資料照片
圖為泰山高中男子籃球隊。本報資料照片

「把政大雄鷹（男子籃球校隊）們放在地政系，要讀原文書、考土地法，課業有可能All Pass嗎？」一名網友在匿名線上論壇拋出的問題，是國內許多未就讀運動相關科系的體保生困境。

國內約五成高中體育班學生憑體育表現保送大學。台灣大學、政治大學等頂尖學校都招收體保生，但校內無運動相關科系，只能將體保生打散在傳播、外交、企管等科系。

這些大學的主管不約而同表示，頂大課程重視理論，但體保生就讀中學期間專注運動訓練，較難適應大學課業，「能延就延」，延畢情形普遍。

為提供體保生更適性的學習選擇，台大運動設施與健康管理碩士學位學程規畫增設學士班，最快111學年掛牌，預計每年收20名高中生。別於碩士班聚焦運動管理，學士學位學程的課程將對準國際體育事務規畫，要讓學生接觸更廣、更多元的運動實務。

該學程主任康正男說，台大每年約收15名體保生，他們入大學前後都需準備競賽，確實較難適應課業，延畢比率高。若成功增設學士班，除開設獨招名額，讓體保生多一個就學選項，也開放有志投入運動相關領域的一般高中生申請。

無獨有偶，政大也正討論增設運動學位學程，課程包括運動心理學、運動傳播學等。身兼中華民國手球協會副理事長的政大主任秘書林佳和說，這個學程若正式成立，可能隸屬商學院或傳播學院，將是校內第一個運動相關科系。它主要目的是開放其他科系學生雙主修、輔系，成為熟習運動產業的跨領域人才，另一目的是開放體保生就讀。

林佳和分析，政大每年約收20到30名體保生，他們就讀實務課程較多的傳播學院等系，表現不錯，在其他科系確實出現適應問題。有關單位應建立課業輔導支持系統，並盡力提供不同的科系選擇。

按此趨勢，能選讀運動科系的體保生將增加。台灣師範大學體育系主任林靜萍對此表示，近年國內「運動產業」成形，體保生讀本科，畢業後就算沒繼續當選手，也有機會投入健身事業等，出路不至於受限。台師大幾乎所有體保生都就讀運動相關科系，好處是學習適應佳，與他們的專業相輔相成。

不過，比起固守本科，林佳和更支持體保生跨領域發展、培養其他專業，比如美國有田徑紀錄保持人是化學博士。他也認為，大眾不該認為體保生只能接受訓練、為校爭光，也有權利好好投入大學課堂。

政大 體育 台大

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