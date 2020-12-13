私立科大畢業一年就獲保險業MDRT 張智捷分享秘辛

百萬圓桌會員（MDRT）被比喻為「壽險業奧斯卡」美譽，台北城市科技大學企管系校友張智捷畢業一年，憑藉愛雞婆、重承諾的工作態度，替保戶解決疑難雜症，榮登全球百萬圓桌會員認證。他近日回母校講課，表示「做保險應該是先服務才有機會成交，而不是先成交再服務」，堅持不走短線。

要如何拿到MDRT？城市科大解釋，首先不能有任何客訴，一有客訴就失去資格，接著保費、佣金與當年度的收入，三者其中有一個達到標準，才能躋身該年度的百萬圓桌會員。

該校張智捷畢業後一年就拿到MDRT認證，他表示，最關鍵的因素是在校期間到企業實習，四年學習沒有浪費光陰。

張智捷說，他就讀城市科大企管系期間，就想從事金融產業，大三暑假剛好到富邦人壽接觸課程，當時對保險產業懵懵懂懂，上完課後發現保險工作是外務型，時間自由不會被綁住，是自己喜愛的工作類型。大四實習時透過公司系列課程，認識各類保險知識，從零學起、補足專業，因此大四畢業馬上有即戰力可以投入工作，每天都把自己的行程排滿檔。他先為親友的保險產品做「健診」，另外再進行陌生開發，不過因為菜鳥經驗不足，卻經常吃閉門羹。

偶然在路上認識一名大哥遇到車禍意外，張智捷協助處理車禍理賠，與兩造當事人聯絡，且耐心地與對方保險公司不斷協商，終於讓紛亂的雜事落幕，讓當事人的生活回歸平靜，竟意外獲這位大哥信任，開啟後續一連串儲蓄保險等其他險種的保單規畫，處理完這次事件後他變得越來越有自信，更領略到「做保險應該是先服務才有機會成交，而不是先成交再服務」。

富邦人壽業務經理傅翊軒帶領過無數新人，他表示，張智捷勤快、積極，每天都比別人早一小時到公司，且天天如此，「比別人早努力一小時，365天累積下來非常可觀」。尤其他擁有時下年輕人少有的抗壓力與自律心，做事不馬虎，重視對人的承諾，才能逐步完成目標。