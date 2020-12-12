教部一年投入12億推大學社會責任 217計畫線上一次看

因疫情影響，2020大學社會實踐博覽會今起在線上登場，共計97所大專校院、217個USR計畫共襄盛舉。教育部長潘文忠表示，高教深耕計畫5年投入836億經費，其中60億用於提升大學公共性，善盡社會責任作為高教發展共同目標，讓大學更「接地氣」。

教育部自2018年起推動大學社會實踐第一期計畫。潘文忠說，短短三年已可見好成果，學生跟師長一同走入社區，銜接地方各面向機會，只要給年輕人機會，能量發展無限；行政院政務委員郭耀煌表示，參與師生視野變得寬廣，實踐方法接地氣，社會責任實踐沒有停止的一天，「要做到大學之所在，世界之所在。」

今年線上展區內容多元，共有5大專區，分別為「USR精神專區」，帶領大家認識大學社會責任；「計畫專區」則收錄217件計畫實踐歷程及亮點成果；「主題演講專區」除了開幕兩場專題演講外，也邀集6位社群團體、4位國際學者預錄演講；「社群文章專區」收錄17篇短文，「主題影片專區」則有12支特定影片，展現各議題微電影。

在眾多計畫中，中正大學「竹光發熱綠金計畫」以嘉義的竹林產業為主軸，推動「以竹代塑」的永續發展目標。中正大學研發長黃士銘表示，過往大家都指認知道鄰近有鳳梨，鮮少談論到竹產業，師生透過高活性竹炭機械窯的開發、竹碳生產管理技術的智慧優化、微奈米與實用級高級活性炭的技術創新等，協助廠商進行產線優化、產品加值等工作，將「黑金」提升為「黑鑽」，更進一步「以竹會友」，讓印度及印尼的產學專家，發現台灣竹科技實力。

中興大學「浪愛齊步走：流浪動物減量與福祉實踐」計畫，則是中興大學「浪浪樂活醫療室」接收全國公私立收容所轉診的浪浪醫療病例，就近接應地方公私立簽約收容所緊急急難救援的狗貓醫療，改善收容所普遍醫療資源不足及品質的問題。

南台科技大學則主打「青銀共創攜手在地共築智慧高齡友善社區」，前期計畫成功將高齡友善理念落實於台南市南區金華社區、鯤鯓社區及學甲區宅港社區，培育當地學子成為小小照服員，目前正持續以青銀共創的模式，進行高齡友善社區營造，讓長輩參與社區發展，不只翻轉長者總被大眾視為被照顧者與弱者的角色，也減輕了青壯年的照顧負擔。

2020大學社會實踐博覽會可見：https://2020usrexpo.org/ 。