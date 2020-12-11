生活智慧王！學生開發聲紋辨物、多感槌球、AI篩精奪獎

台灣智慧創新人才濟濟，「2020全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽」今年共計465隊報名，歷經初賽及決賽激烈競爭後，聲紋辨物、AI養殖漁業、智慧型精子篩選系統拿下各分組第一名，成為今年一大亮點。

「2020年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽」共分五組。「物聯網組」第一名作品由靜宜大學學生作品「聲紋辨物」拿下，可透過聲音進行身分認證，如家長可控制家電，避免孩子誤觸危險，或設定物聯網設備的管理權限，有效降低物聯網設備管理的硬體要求及成本。

「智慧機器組」由台灣海洋大學的「水下立體視覺應用於AI養殖漁業」奪得第1名，使用立體影像結合人工智慧技術進行魚隻辨識及魚隻生長狀態分析，以得知養殖狀況，並可減少魚餌料的浪費，以及降低水源汙染；不少家庭求子「難」，「數位永續科技組」由台北科技大學的「智慧型精子篩選系統」榮獲冠軍，作品利用人工智慧及電腦視覺技術，透過數據量化，篩選出最優質的精子，提升人工受孕機率。

「體感互動科技組」首獎為淡江大學及國立雲林科技大學跨校組隊的「多感槌球」，視障兒童多是利用手指與玩具做互動，缺乏刺激也影響發展，透過「多感槌球」，可藉由喇叭、偵測器、蜂鳴器發出震動，協助兒童藉此鍛鍊走路協調性及方向辨識；「電商與金融科技組」由中原大學學生團隊開發的「蝦款」奪冠，以ShopQuick的英文諧音蝦款，建構網拍智慧訂價小幫手，協助賣家從訂單量、訪客數、瀏覽率等各項資訊，多面向分析及追蹤賣場變化，制定最佳價格。

「2020年ITSA全國大專校院程式設計極客挑戰賽」則是培養學生跨域程式設計能力，「資訊系統與網頁設計應用組」由台北商業大學團隊拿下第一名；「互動多媒體設計與整合應用組」則由台灣科技大學團隊榮獲冠軍殊榮。