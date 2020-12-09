電子學名師陳龍英辭世 交大12日辦追思會

交通大學前副校長、電子學名師陳龍英12月1日凌晨辭世，享壽80歲，交大師生深致哀思與懷念，交大今天指出，電子系所將於12日設立追思會場，讓各界致意與緬懷。

交大指出，陳龍英教授為本土培育的工程人才，1963年台大電機系畢業後，進入交大電子研究所攻讀碩士，取得碩士學位後留在交大擔任講師，1968年電子研究所成立博士班，陳龍英成為第1屆博士生，並獲傅爾布萊特交換計畫獎學金赴美進修，1972年取得博士學位，返回交大任教。

交大指出，陳龍英教學電子學長達54年，總能站在學生立場授課，畢生奉獻教學，享有電子學名師美譽，緊隨數位時代腳步，2001年起開始錄製教學影片，上傳網路嘉惠學子，2007年更出版完整講義，包含14張DVD、講義3冊，讓教學無遠弗屆。

2016至2017年陳龍英在EWANT 育網開放教育平台開設淺論電子學線上課程，將畢生電子學與半導體的功力，用淺顯易懂的方式傳授給學生，持續嘗試不同教法，讓學生學會深奧的電子學。