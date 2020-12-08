中興大學打造人文校園 東海大學建構智慧校園

中興大學獲贈8萬美元，設立「川流台灣文學駐校作家」結合課程，形塑台灣民主價值，落實人文校園理念；東海大學獲校友捐贈高效能雲主機，加速智慧校園的建構。

中興大學台灣文學與跨國文化研究所獲美國川流基金會董事長李華林捐贈8萬美元，將設立「川流台灣文學駐校作家」，每年聘請2至4名台灣文學作家駐校，結合課程透過文學認識台灣文化記憶，形塑台灣社會民主價值，落實「人文校園」的理念。捐贈儀式今天在中興大學舉行。

李華林表示，他為台中一中校友，初中時得知台中一中為台灣人捐款設立，日本人則念台中二中，作為台灣人深感驕傲，但也感慨對自己的歷史文化所知甚少，1986年在美國設立川流基金會，推廣台灣文化。

此次，以中興大學、台灣大學台文所為據點，整合台灣作家、台文系所資源，創新教學模式，盼提升台灣文學研究學者的學術能量。

而為因應5Ｇ、AI時代來臨，東海大學整合人工智慧領域的應用，打造智慧製作、醫療、生態、建築、教室。台灣區電機電子工業同業公會理事長、英業達集團董事李詩欽為東海大學校友，今天捐贈雲主機設備，可提供「雲端學習教室」、「雲端開發平台」、「高效能運算平台」讓師生使用。

李詩欽表示，今天啟用平台是個基礎，將來應用過程持續捐贈，將有專業人才進駐，提供東海建構智慧校園的廣度深度，讓產學接軌。

東海大學校長王茂駿指出，獲贈雲主機未來應用在課程、行政管理，可望加速智慧校園的建構，目前校內已有100間教室設有監視系統，可提供遠端教學，預計明年3月可完成300間教室建構，讓學習不受疫情影響。