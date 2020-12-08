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保育珍稀瀕危蕨類 清大規畫一處百蕨園

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
清大生科系教授李家維在百蕨園引進東南亞特有的巨葉山蘇。圖／清大提供
清大生科系教授李家維在百蕨園引進東南亞特有的巨葉山蘇。圖／清大提供

為保育瀕危蕨類，清華大學在生命科學系特聘教授李家維規畫下，從屏東辜嚴倬雲植物保種中心移植烏來鳳尾蕨、對葉鐵線蕨等近百種珍稀蕨類，在校內營造一處蕨類棲地，命名為「百蕨園」。除作為生態保育教學及研究基地，也希望保存生物多樣性的使命如隨風飄散的蕨類孢子，在清大師生心中萌芽。

百蕨園座落在清大旺宏圖書館旁，羅丹的沈思者雕像後方。為避免棲地受到踩踏破壞，四周以玻璃帷幕保護，但來往行人仍可從步道欣賞分布地下樹上、姿態各異的珍稀蕨類。

李家維指導的生科、藝術跨領域學生周巧其更設置為蕨類補溼的造霧機，當夜晚來臨，燈光亮起，如夢似幻的水霧在百蕨間吞吐繚繞，也成為繼公共藝術「葉子」之後又一引人佇足的美景。

李家維說，地球上已知約有1萬2千種蕨類，北美洲約4百種，日本約7百種，台灣則有超過820種，使這座3萬6千平方公里的島嶼成為得天獨厚的「蕨類天堂」。但令人擔憂的是，島上蕨類約3成已遭受威脅或更危急的滅絕風險，其中台灣特有種的受威脅程度更高，它們的生存危機正迫在眉睫。

李家維請來辜嚴倬雲植物保種中心的蕨類專家陳俊銘評估，兼顧保育瀕危及生物多樣性的原則，挑選最適合清大新棲地的蕨類，於10、11月分兩批用恆溫卡車將這批嬌客從屏東跨越大半個台灣送到百蕨園。目前已有約60種蕨類進駐，未來目標則將達到百種。

李家維解說，百蕨園內的蕨類以台灣原生種為主，包括烏來鳳尾蕨、細葉鳳尾蕨、對葉鐵線蕨、梅山口鐵線蕨等。烏來鳳尾蕨的每一個群族個體數目都很少，能繁殖的成熟個體更少於50個；對葉鐵線蕨長在南投縣與南橫公路，由於南橫公路進行路邊噴漿工程，導致蕨類族群生存受威脅。

圍繞百蕨園的玻璃帷幕也有學問，李家維特地請來玻璃彩雕大師張清耀在玻璃版上同時採用陰刻、陽刻技法，鐫刻蕨葉、孢子囊及孢子在顯微鏡下的樣貌。

為讓外界更認識百蕨園保育計畫，清大也規畫定期導覽，由生科系大二生孫梓云負責設計。她是清大特殊選才拾穗計畫學生，也是校園導覽小組的一員，目前還在故宮博物院擔任青年諮詢委員。百蕨園的導覽時間初步規畫為每月第一及最後一個周三的上午9點半至10點半。造訪者也可用手機掃看板上的QR code (http://ferns100.life.nthu.edu.tw )來認識園內的蕨類。

清大生科系教授李家維在校園內打造百蕨園，保育台灣原生蕨類。圖／清大提供
清大生科系教授李家維在校園內打造百蕨園，保育台灣原生蕨類。圖／清大提供
清大校長賀陳弘(左)在學生導覽下，使用放大鏡觀察蕨類孢子。圖／清大提供
清大校長賀陳弘(左)在學生導覽下，使用放大鏡觀察蕨類孢子。圖／清大提供
清大在旺宏圖書館外羅丹雕像後設置百蕨園，成為校園新美景。圖／清大提供
清大在旺宏圖書館外羅丹雕像後設置百蕨園，成為校園新美景。圖／清大提供

清大 烏來 辜嚴倬雲

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