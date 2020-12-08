全國大專盃製茶競賽 嘉義大學獲條形組冠軍

2020全國大專盃部分發酵茶製茶技術競賽結果出爐，嘉義大學農管學程三年級學生郭育銘獲條形組冠軍、農藝學系博士生陳誌宏、農管學程四年級學生林冠廷及陳宗昇團隊奪得條形組季軍，半球型組由曾獲南投縣焙茶競賽特等獎的農管學程學生蔡哲庭獲得亞軍。

農管學程主任侯金日表示，郭育銘與蔡哲庭2位學生家中皆從事茶葉生產，至嘉大就讀後，對茶生產與加工更加熟稔，同時學習到農場管理與行銷相關課程知能，有助畢業後實質協助家中茶園管理、茶葉製造與銷售。目前嘉大農管學程家中從事茶葉生產學生有16位，希望未來能以獲獎者為榜樣觀摩學習。

今年競賽由中興大學主辦，12月4日至5日在該校農業試驗場舉行，競賽內容分為條形組與半球形組，分別有來自台灣大學、中興大學、嘉義大學及大同技術學院等4所學校、13組隊伍參加，由茶業改良場前場長陳國任、台大園藝系教授陳右人及南投縣名間鄉農會前總幹事藍芳仁等茶葉專家擔任評審。

本屆條形組有9組參賽，半球形組技術性較高，計有4組參與，每組團隊各自卯足全力，經過2天一夜不眠不休的努力，嘉大學生今年表現優異成績斐然。

郭育銘說，感謝老師的指導與鼓勵，將所修習茶作學與製茶技術加以應用發揮，此次參賽在炒菁過程中，特別注意溫度控制，避免過高，才能讓茶葉呈現漂亮的顏色，同時也運用經驗使茶葉有充足的發酵時間，讓茶葉香氣能充分顯現，因此能脫穎而出獲得冠軍。