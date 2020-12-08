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全球氣候變遷績效報告出爐！台灣仍吊車尾 4指標3項非常差

全國大專盃製茶競賽 嘉義大學獲條形組冠軍

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
半球型組亞軍蔡哲庭（左）獲獎，賽後與評審合影。圖／嘉義大學提供
半球型組亞軍蔡哲庭（左）獲獎，賽後與評審合影。圖／嘉義大學提供

2020全國大專盃部分發酵茶製茶技術競賽結果出爐，嘉義大學農管學程三年級學生郭育銘獲條形組冠軍、農藝學系博士生陳誌宏、農管學程四年級學生林冠廷及陳宗昇團隊奪得條形組季軍，半球型組由曾獲南投縣焙茶競賽特等獎的農管學程學生蔡哲庭獲得亞軍。

農管學程主任侯金日表示，郭育銘與蔡哲庭2位學生家中皆從事茶葉生產，至嘉大就讀後，對茶生產與加工更加熟稔，同時學習到農場管理與行銷相關課程知能，有助畢業後實質協助家中茶園管理、茶葉製造與銷售。目前嘉大農管學程家中從事茶葉生產學生有16位，希望未來能以獲獎者為榜樣觀摩學習。

今年競賽由中興大學主辦，12月4日至5日在該校農業試驗場舉行，競賽內容分為條形組與半球形組，分別有來自台灣大學、中興大學、嘉義大學及大同技術學院等4所學校、13組隊伍參加，由茶業改良場前場長陳國任、台大園藝系教授陳右人及南投縣名間鄉農會前總幹事藍芳仁等茶葉專家擔任評審。

本屆條形組有9組參賽，半球形組技術性較高，計有4組參與，每組團隊各自卯足全力，經過2天一夜不眠不休的努力，嘉大學生今年表現優異成績斐然。

郭育銘說，感謝老師的指導與鼓勵，將所修習茶作學與製茶技術加以應用發揮，此次參賽在炒菁過程中，特別注意溫度控制，避免過高，才能讓茶葉呈現漂亮的顏色，同時也運用經驗使茶葉有充足的發酵時間，讓茶葉香氣能充分顯現，因此能脫穎而出獲得冠軍。

蔡哲庭表示，從小對製茶技術耳濡目染，在嘉大求學期間修習農藝學系黃文理教授開設製茶相關課程，對製茶技術獲得更多的學習與精進，每次的競賽也讓自己有更多向他人學習的機會，也互相切磋學習討論製茶問題，例如，如何判斷茶菁並調整作法，皆須不斷學習，累積寶貴經驗，希望未來有機會可以將台灣的好茶行銷到全世界。

2020全國大專盃部分發酵茶製茶技術競賽結果出爐，嘉大斬獲佳績。圖／嘉義大學提供
2020全國大專盃部分發酵茶製茶技術競賽結果出爐，嘉大斬獲佳績。圖／嘉義大學提供
條形組冠軍郭育銘（右三）與三位評審及主辦單位合影。圖／嘉義大學提供
條形組冠軍郭育銘（右三）與三位評審及主辦單位合影。圖／嘉義大學提供
2020全國大專盃部分發酵茶製茶技術競賽，今年共13組參加，三名評審一一篩選。圖／嘉義大學提供
2020全國大專盃部分發酵茶製茶技術競賽，今年共13組參加，三名評審一一篩選。圖／嘉義大學提供
嘉義大學學生製茶過程將揉捻過茶菁放入烘乾機中進行初乾。圖／嘉義大學提供
嘉義大學學生製茶過程將揉捻過茶菁放入烘乾機中進行初乾。圖／嘉義大學提供

茶葉 義大 嘉義

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