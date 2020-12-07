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元智化材系建置智能化工設備 與產業接軌

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
元智大學建置模擬化工產能設備自動化實驗室，學生利用手機或平板遠端遙控小型化工單元設備。圖／元智大學提供
元智大學建置模擬化工產能設備自動化實驗室，學生利用手機或平板遠端遙控小型化工單元設備。圖／元智大學提供

隨著工業4.0趨勢及近來新冠疫情日趨嚴重，越來越多製程設備朝向智能自動化發展。元智大學化材系為使學生能與產業相結合，近年投入建置模擬化工產能設備自動化實驗室，並於大學部三年級化工與材料實驗課程中，利用手機或平板遠端遙控小型化工單元設備，使學生學習智能操控化工材料程序設備。

元智大學化材系主任藍祺偉指出，化工產業如石化、紡織、造紙、生醫製藥、食品、鋼鐵及材料冶金等產業都有流程式製造程序特性，生產製程上有一定自動化程度，從學校端將智能化製程系統整合與研發納入課程，可提昇學生專業領域整合學習的能力，培養產業未來因應工業4.0所需人才。

藍祺偉說，元智化材系為使學生與產業結合，近幾年投入建置模擬化工產能設備自動化實驗室，大三化工與材料實驗課程，讓學生利用手機或平板遠端遙控小型化工單元設備，學習智能操控化工材料程序設備，例如化工產業中常見物料攪拌、熱量能源傳遞及食品加工濃縮保存、環保議題的靜電集塵、節能節水再利用。

學生透過每個單元的設備基礎學習，遠端控制各個單元的設備，瞭解設備操作參數對於反應及產品製程的影響，生產過程中可由遠端不停地觀察、隨時調整，增強分析與解釋數據能力，理論與實務融會貫通，進而串起每一單元設備，形成一個小型化工廠。

化材系陸振綸同學分享，大三化工與材料實驗課時，老師講解各個單元設備實務應用並親自操作，例如甘蔗壓成汁，原來糖度僅3.5%，利用薄膜蒸發單元設備，可濃縮成8%，如果將這設備串聯就可實現食品加工產品化，學生畢業進化工廠工作前，有了小型的智能化化工實驗室，有助於了解工廠實務運作，除了學習完整的製程，也藉由參與了解智能化系統，學習如何寫軟體、模型預測控制，累積實戰經驗，對未來進入職場有很大幫助。

元智 疫情

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