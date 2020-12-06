工作單純薪水高！他曝「這科系CP值最高」 網：民間版公務員

醫學系是不少高中生的目標志願，因其畢業後求職順利，薪水也有一定水準。對此，有網友好奇「藥學系是不是CP值最高的科系」，並舉出多項優點，問題曝光後，掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文，藥學系不像醫牙一樣要前1%考生才擠得進，畢業後也不用爆肝值班或扛醫療糾紛，工作內容十分單純，下班打完卡就可以離開，而且藥師工作需求大，幾乎不必擔心就業和失業的問題。

原PO提到，「聽說藥師基本起薪高，去診所甚至破十萬都不是空談，加上不用動手術等勞神費力工作，身體好一直做到80歲也沒問題，這樣看來藥學系可說是綜觀台灣所有科系中CP值最高的吧？」

貼文一出，網友留言回應，「算是民間版公務員，給你一個穩定收入的未來」、「可以自己開藥局的話真的很涼，重點是沒醫療糾紛」、「可以去藥廠，厲害的月薪10萬以上沒問題」、「好像真的是這樣，唯一操到的就是之前大排長龍買口罩」、「待遇比護理師好很多，護理師太操」。

但也有人提出不同看法，「薪水很死，想多賺也不行」、「如果只要藥師薪水，考高考和國營比較快」、「大醫院很操勞，小診所壓力比較小」、「薪水不會成長，讀醫牙醫爽多了」、「給你參考，兩個人九班月薪都沒破五萬」。