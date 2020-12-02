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3秒確認有無感染！台師大蘭花醫師獲國家新創獎

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台師大教授謝振傑指導的跨領域光電AIoT團隊研發應用於快檢品質的光電智慧物聯網技術，只需三秒就可用檢測蘭花是否感染病毒。圖／台灣師範大學提供
台師大教授謝振傑指導的跨領域光電AIoT團隊研發應用於快檢品質的光電智慧物聯網技術，只需三秒就可用檢測蘭花是否感染病毒。圖／台灣師範大學提供

國家新創獎今天舉行頒獎典禮，台灣師範大學光電工程研究所教授謝振傑指導的跨領域光電AIoT團隊研發應用於快檢品質的光電智慧物聯網技術，只需三秒就可用檢測蘭花是否感染病毒，也可用分析光譜分析肉品熟成狀態，未來有望運用在光束檢測水果品質、咖啡豆風味等。

台師大表示，這項技術已達成兩項商機，第一是遠距、無耗材、快檢植物病毒的手持機，以綠光照射蘭花葉子，快速判別正常或有疾病。第二是遠距、無耗材、快檢肉品烘焙熟程度的手持機，以可見光、近紅外光雙色光達到正確判別肉品的熟成程度。

台師大表示，這項技術的研發動機起於農業、食品業在品管上，往往限制傳統生技檢測方法。以產線上最簡單、便宜的試紙來說，即使按比例抽檢，累計起來也需花費相當多時間、經費，且採檢破壞產品樣貌，正確性也受許多因素影響而不高。雖已有許多精準的檢測方法和認證實驗室，但抽檢代表性有限，廠商仍有信譽風險，或是衍生送檢與市場不一致的亂象。

台師大表示，這項技術的精神，是為找出目標成份的獨特光學特性作為特徵，並鑑定具多成份產品的整體光學特性是否符合標準。在技術實現上，除因應不同場域需求而客製不同形式的硬體，並透過人工智慧物聯網技術，革命性達到高性價比、非破壞、快速的普檢。

台師大 肉品 物聯網

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